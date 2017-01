Toni Catany: el ir y venir del artista pescador

Por muchos motivos, esta retrospectiva sobre Toni Catany (1942-2013) es especial. Principalmente, por ser la primera que se organiza sin su participación activa. Seguidamente, porque puede que sea la antológica más completa (también la más transversal) que se ha preparado del que fuera Premio Nacional de Fotografía en 2001, veinte años después de que Francia le reconociera como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.

Pero, sobre todo, y como explican sus comisarios (Alain d'Hooghe y Antoni Garau, vicepresidente y director, respectivamente, de su fundación), por ser una muestra que viene a acabar con tópicos a él asociados: «A menudo etiquetada como “clásica”, “tradicional” o “neopictoricista”, la obra de Catany responde a veces poco o mucho a esos epítetos». Claro que el mallorquín lo fue. Fue clasicista cuando basó su foto en los géneros propios de la pintura: el paisaje, el retrato y el bodegón; cuando posó su mirada en el cuerpo masculino, concebido con la contundencia de la estatuaria greco-romana... Pero también supo destilar una gran «joie de vivre» cuando salió del estudio, en los paisajes y en los modelos que captó con su cámara.

De Mallorca a Barcelona. De Barcelona al mundo

Si esta retrospectiva se titula «Cuando ir era volver» es porque donde sitúan la atención sus organizadores es en el viaje de ida y vuelta en el que el fotógrafo convirtió su labor. De Mallorca a Barcelona. Y de Barcelona al mundo, para volver al taller. Y en esas idas y venidas, Catany recuperó y abandonó motivos, en función de las intuiciones y los estados de ánimo: Nostalgia de mares lejanos, por ejemplo, dieron pie a bodegones que los contenían en el estudio a través de pequeños objetos arrebatados a esos contextos. Bodegones que comenzó a realizar por pura estrategia: interesado por técnicas antiguas como el calotipo, los tiempos de exposición de las tomas tenían que ser amplios. Nada mejor que el objeto inerte.

La muestra se permite no ser la definitiva y dejarse flecos (o filones) para próximos capítulos, como los libros de artista de este autor

Hablando de tiempos. Catany se obsesionó por atraparlos. De ahí el interés por la belleza (porque no permanece), o por las naturalezas muertas en las que los elementos orgánicos se muestran vulnerables. A este respecto, la exposición y el catálogo recuperan una gran frase del artista: «Disparar en el instante preciso no equivale a conseguir una buena foto. En el mundo, además de todo lo que se mueve, hay calma y sosiego. Hay temas dignos de ser fotografiados que no requieren del instante decisivo. Digamos que los temas fugaces pertenecen al cazador y los sosegados al pescador». Catany, sin duda, se encontraba entre estos últimos.

Y en sus idas y venidas, convirtió los cuerpos en bodegones y entendió los bodegones como cuerpos. Se ocupó de técnicas antiguas (calotipo, polaroid...), y de las digitales (con ceremonia incluida en 2006 del entierro de cámaras analógicas), en pos de colores más puros. Introdujo la abstracción pictórica en sus «Paredes maestras». Trasladó puntos de vista: de las naturalezas muertas a los altares profanos o los planos picados de los puestos callejeros. Convirtió en retratables esculturas las macetas de su madre («Cossiols») o en paisajes nocturnos los «bodegones negros» que elaboraba con cámaras digitales de alta sensibilidad...

Todo ello recoge esta muestra, que se permite no ser la definitiva y que deja flecos (o filones) para próximos capítulos. Algunos, precisamente referidos a cuestiones en torno a lo que se construyen sus apartados, como los libros de artista (también sus objetos personales), que el fotógrafo cultivó con intensidad desde 2010 y que le valieron grandes premios: «Barques i peixos», «Somniar deus», «Natures mortes»... Los últimos se dedicaron sobre todo al viaje, por parte de un artista al que no le interesaba la aventura, pero que era consciente de la imposibilidad de meter el paisaje en el estudio. Volver a Catany.