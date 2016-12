Wan Liya, del arte de navegar a la porcelana pop

Tras participar en la 47ª edición de la Academia Internacional de Cerámica, que se celebró en Barcelona, e impartir un taller a ceramistas gallegos en Vigo, Wan Liya hizo una breve escala en Madrid antes de volar a París y de allí a su natal Quingdao («una pequeña ciudad de solo seis millones de habitantes, entre Pekín y Shanghái»). En un ruidoso bar de la plaza del Carmen, entre la Gran Vía y la Puerta del Sol, observa lo que consumen los otros y opta por un mojito. Nacido en 1963, es uno de los más celebrados ceramistas chinos contemporáneos, capaz de combinar la exquisita tradición de la porcelana y el arte pop. Fuerza y fragilidad es lo que más le atrae de la porcelana, y quizá lo que le retrata. En su biografía llama la atención que estudió para marinero. Durante cuatro años estuvo embarcado en un mercante con en el que dio más de una vuelta al mundo: «Cuando era niño soñaba con convertirme en marinero. A comienzos de los ochenta, una de las pocas oportunidades para la gente de mi generación de salir al extranjero y ver mundo era embarcarse».

¿Qué descubrió acerca de sí mismo?

En el barco tenía tiempo para pintar y para practicar caligrafía. Era un artista en un barco. No era un trabajo muy duro, y tenía tiempo libre.

En la tradición del arte chino, donde pesa la pintura, la caligrafía y la cerámica, ¿por qué optó por la cerámica?

Por casualidad. Un amigo me introdujo en el mundo de la cerámica. Él tenía una pequeña fábrica en mi ciudad natal, y empecé a descubrir ese mundo. Me entusiasmó el contacto con los materiales.

«Creo que en mis piezas se puede leer también una crítica a la contaminación»

Cuando se habla del mundo del arte, la cerámica nunca ocupa un lugar destacado. ¿Es lo mismo en China?

Sí, es lo mismo. Pero para mí esa fue una de las razones por las que decidí dedicarme a ella. Al principio me dejé llevar por mis sensaciones, pero a medida que empecé a conocerla con más profundidad me fue apasionando. Al cabo de cinco años me di cuenta de que era lo que buscaba.

¿Cómo se considera hoy a la cerámica en China?

Es cierto que tenemos una gran tradición, pero dentro del mundo del arte no está en lo alto del escalafón. A mí me da lo mismo, yo tengo en cuenta esa larga tradición y su papel en la Historia del Arte y su lugar en el mundo a lo largo de muchos siglos. Por eso me gusta también participar en proyectos contemporáneos de intercambio, como el que he realizado en la ciudad holandesa de La Haya. No establezco diferencias entre disciplinas modernas o antiguas, y tampoco entre estilos.

Recurre a la porcelana porque pertenece a las más antiguas tradiciones chinas, pero al mismo tiempo se sirve de ella para reproducir algunos de los objetos que forman parte de nuestro mundo, los que podemos encontrar en un cuarto de baño doméstico, no en una corte o en un museo. ¿Por qué?

Es el uso de la más antigua tradición puesta al servicio de los objetos más modernos y banales.

¿Pero qué trata de decir con el barro, si es que puede decirlo con palabras?

Me dejo llevar sobre todo por mis sensaciones. Creo que la gente puede leer muchas cosas por sí misma, por ejemplo, acerca de la contaminación, de los objetos que usamos a diario y luego arrojamos a la basura.

¿Pero parece evidente que hay una mezcla de antigua tradición china y arte pop?

Sí, me siendo a gusto con esa definición. Para mí el arte pop es más salvaje de lo que la gente cree en Estados Unidos.

«En el paisaje, las flores, los animales, cada línea está basada en la caligrafía»

¿Su forma de ver la cerámica tiene un componente político?

Sí, podría decirse así.

¿En el pasado tuvo algún problema con las autoridades a causa de su arte?

Sí. Parte de mi obra no podía mostrarla en espacios públicos.

¿Y ahora?

No demasiado. Aunque las cosas están cambiando.

¿No lo entienden?

No estoy seguro. Es difícil decir si les gusta o no.

Creo que la caligrafía es muy importante para usted. ¿Es algo que practica a diario?

Todos los días, cuando estoy en casa, antes de desayunar, lo primero que hago es caligrafía. Para mí, la caligrafía es como una especie de taichí, puedo controlar mi respiración, mi mente... Cada día copio algún pasaje de la Biblia de Buda. Para mí es un libro más filosófico que religioso. Este libro te enseña que algo es nada, que en realidad todo es nada.

¿El dibujo es importante en su trabajo como ceramista?

Cuando se empieza a estudiar arte en China, las primeras lecciones siempre son de caligrafía. Es la técnica primordial. Los pintores empiezan aprendiendo caligrafía, pero es una aprendizaje que lleva toda la vida. Por ejemplo, en el arte chino del paisaje, cada línea es una línea de caligrafía. En toda la pintura china, en el paisaje, las flores, los animales, cada línea está basada en la caligrafía.