Cifras y letras en el nuevo C3A de CÃ³rdoba

Tras varias mutaciones en su ADN, y también en su nombre, el ahora Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ya está en marcha. No ha sido un camino fácil. De hecho, llega con varios años de retraso (y tras haber sido pensado, entre otros asuntos, para funcionar más como museo que como centro de producción, y acoger así la colección Pilar Citoler, que al final recaló en Zaragoza), dejando muchos cadáveres en derredor. No en vano este fue un inmueble proyectado en épocas de bonanza (sus arquitectos son Nieto y Sobejano), que ahora hay que gestionar en la post-crisis. (¡Ay, esa derrochadora fachada lumínica que mira al río!).

Sin embargo, y técnicamente, a pesar de hacerlo en el tiempo de descuento, el C3A cortó la cinta «en su año». El centro, en su último cambio de identidad, se concibió como uno de los buques insignia de esa Capitalidad Europea de la Cultura que finalmente le arrebató San Sebastián. Junto a un auditorio (para el que se pensó en Rem Koolhaas) y un Palacio de Congresos. Ya saben: la triada capitolina de la que toda ciudad de la España del pelotazo tenía que presumir. Los otros dos edificios sucumbieron en las aguas del fin del sueño europeo y de la misma crisis. Ahora son dos estupendos descampados en los que pastan caballos. Increíble pero cierto. El C3A se salvó de la quema porque ya se había comenzado su construcción.

Contradicciones adorables

Tampoco son fáciles las exposiciones con las que hace las presentaciones. Así lo reconoce su director interino, el que en realidad es el director del sevillano CAAC: Juan Antonio Álvarez Reyes. Y aquí llega otra de esas contradicciones que hacen la historia tan «adorable» como incomprensible, y que vuelve a dejar de nuevo a la comunidad artística con el trasero al aire, en tiempos en los que las buenas prácticas se han convertido en el nuevo «Palabra de Dios». Porque con tantos retrasos, queda la duda de si no ha sido posible convocar el concurso público de dirección antes de la entrega de llaves; y con un tiempo prudencial para que no se produjera otro despropósito como el que en su día supusieron el Canódromo de Barcelona y Moritz Küng, que cobró como responsable de un espacio inexistente durante dos años, y que al final no se destinó como institución al arte. Entre lo uno y lo otro tiene que haber un punto medio. Si es que hay alguien capaz de preparar un proyecto en 15 días, los que empiezan a correr desde la publicación de las bases del concurso en el BOJA –anunciadas, atención, el día de los Santos Inocentes–, lo que se ha dejado para «después de las fiestas», según la nota de prensa firmada por la Consejería de Cultura andaluza. Porque el (o la) que se haga con la plaza hereda una programación para casi todo un año y con el marcado sello de Álvarez Reyes.

Lo de menos en el nuevo edificio de Nieto y Sobejano son los proyectos ya producidos (las exposiciones). Lo de más, lo que está por nacer en él

Porque las elegidas han sido Falke Pisano (de la que el director del CAAC reconoce el deseo de haber llevado a Sevilla) y Nicoline van Harskamp (artista que formó parte de la colectiva «Públicos y contrapúblicos», por él comisariada en su museo en 2011). También se cuela en esta primera remesa de exposiciones Daniel Silvo, que se va a tener que plantear lo de patentar la fórmula de la cesión de espacios para que los artistas locales gocen de ámbitos en los que trabajar, base de su proyecto para Córdoba titulado «Montaña Negra», y que ya desarrolla ¡en el CAAC! dentro de la colectiva ¿Qué piensan, qué sienten los artistas andaluces de ahora?, con germen, a su vez, en su Atelier Solar.

Obra del proyecto «El valor de las matemáticas: ¿cómo aprendemos?», de Falke Pisano

Exposiciones difíciles, y pánico escénico de los políticos antes de inaugurar, que ellos prefieren papillas más digeribles. «A leer se aprende por las vocales», parece que le dicen al director-comisario. Y él se defiende argumentando que ya no es tiempo de juntar letras. Córdoba ha perdido mucho tiempo a la hora de subirse al carro del arte contemporáneo, y por ello, este idioma toca aprenderlo desde la inmersión total, aunque la gramática sea dura como la del alemán.

En realidad, Pisano (1978) y Van Harskamp (1975) dominan el holandés. Tanto a ellas como a Silvo se les ha seleccionado porque sus propuestas coinciden con el ideario que quiere desplegar el centro, al menos con este director: primero, que nacen de acciones colaborativas. En este sentido, el C3A quiere suplir su «exiguo» presupuesto (1,4 millones de euros, sin contar los gastos de personal) trabajando en red con universidades y otros centros. Segundo, por su vocación internacional (tiempo habrá para Pepe Espaliú y Valcárcel Medina, los siguientes en la cola). Y tercero, porque los tres hacen hincapié en los procesos de aprendizaje, en un centro que apuesta por aprender con sus públicos y aportarles medios y conocimientos.

Buenas intenciones

Ahora bien: que las líneas anteriores no empañen las buenas intenciones del C3A y las magníficas instalaciones con las que cuenta para llevarlas a cabo, entre zonas de taller (hasta seis para 12 artistas de todas las disciplinas), auditorio (la caja negra, reservada a las artes escénicas) y los ámbitos de la filmoteca. Lo de menos en el nuevo edificio son los proyectos ya producidos (las exposiciones). Lo de más, lo que está por nacer en él.

De momento, Pisano y Van Harskamp se marcan un «cifras y letras» en sus espacios. La primera con la complejísima pero francamente interesante «El valor de las matemáticas: ¿cómo aprendemos?», reflexión junto a Luca Frei que desmonta con piezas densas, y en un recorrido a partir de estructuras diagramáticas, la influencia de las relaciones sociales y lo cultural en nuestra noción inamovible de lo científico, con la posibilidad de que los resultados matemáticos no siempre sean tan exactos.

Por su parte, y desde el vídeo (el montaje de esta sala es excelente), Van Harskamp deconstruye el inglés como actual lengua franca, poniendo el acento en los que lo hablamos sin ser esta nuestra lengua materna y que, por tanto, al ser más, deformamos y damos «nuevas reglas», lo que también le da pie a su artífice para hablar de inmigración («Darling Good Night»), guerras idiomáticas («Every Minute a Languages Dies»), imposiciones («Wer Mae Hao»)... Sólo queda que al C3A le salgan las cuentas y afine con la caligrafía.