El nuevo canon digital encarecerÃ¡ 1,1 euros los mÃ³viles y 12 euros los discos duros

El borrador del Real Decreto que regulará el nuevo modelo de compensación por copia privada incluye una disposición transitoria en la que se establece una lista de cantidades que deberán abonar los fabricantes de distintos aparatos, y que supondrá un coste adicional de 1,1 euros para los móviles o 12 euros para los discos duros, entre otros.

No obstante, se trata de una propuesta inicial que debe ser todavía tramitada y podría sufrir modificaciones e incluso no aparecer en el documento final, tal y como han explicado fuentes del sector, que también han incidido en que el modelo de precios se basa en la última orden ministerial que puso precio al canon digital en el año 2008. En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan que lo que tendrá que discutirse a partir de ahora serán formas de copia privada que no había en ese momento y que a día de hoy son «objetos de discusión», tales como el almacenamiento en nube, las tabletas u otros tipos de dispositivos como los smartphones.

El borrador únicamente habla de teléfonos móviles «con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos». Asimismo, también hay otro apartado para dispositivos portátiles «reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales», que tendrían un coste adicional de 3,15 euros por unidad.

La lista de precios también incluyen los CDs (sean o no regrabables) con un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por unidad y los DVD por 0,44 euros la unidad. Las memorias USB estarían gravadas con 0,30 euros la unidad y equipos (de menos de 17 kilos) con capacidad para copia, impresión, fax o escáner, con 7,95 euros la unidad.

En cualquier caso, se trata de un punto que tendrá que ser negociado por las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual y, de no ponerse de acuerdo, tendría que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. De ahí que el texto pudiera salir adelante sin precios y que sean aprobados en el próximo semestre, según han señalado estas fuentes. El borrador se encuentra en manos de Agenda Digital y pasará también por el Ministerio de Economía.