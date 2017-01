MÃ¡s de 5.000 piezas del archivo personal de Chumy ChÃºmez se incorporan a la BNE

Un total de 5.453 piezas del archivo personal del dibujante, humorista gráfico, escritor y director de cine español José María González Castrillo, Chumy Chúmez, se han incorporado a los fondos de la Biblioteca Nacional de España (BNE), entre ellas dibujos, caricaturas y obra manuscrita.

En concreto, según ha detallado la BNE, se trata de 4.773 dibujos, láminas y viñetas a color realizados por Chúmez, y otros 680 artículos, carteles, monografías, guiones originales, dibujos de otros autores y documentos personales.

Asimismo, ha explicado que el legado ha sido entregado por su hijo Marcel Wong-González, quien expresó su deseo de que la obra de su padre se conserve y se difunda, junto con la obra de otros artistas gráficos, como José María Pérez González (Peridis), Joan Guillén, Joaquim Aubert (Kim), entre otros, que también alberga la BNE.

De este modo, Wong-González ha entregado ejemplares originales de la obra humorística gráfica de su padre, así como sus dibujos y los apuntes en los que se ejercitaba como dibujante y pintor profesional. También se han incorporado escritos varios, así como guiones de cine, en los que se encuentran sus anotaciones autógrafas.

«Siempre he pensado que la obra de mi padre no era de una persona o de su hijo, pensé que, como era parte de la historia de España a través de muchas décadas, lo mejor sería que se quedara de manera indefinida en la Biblioteca Nacional de España para todos los que quieran estudiar su trabajo en persona. Me ha hecho mucha ilusión entregar todo este trabajo porque quiero que todo el mundo lo pueda ver, al igual que hice yo», escribía.

Por otro lado, la BNE ha señalado que sus dibujos humorísticos constituyen buenos ejemplos de sus colaboraciones, entre otras, en el diario «Madrid», 'La Codorniz', 'Triunfo' y 'Hermano Lobo', semanario que fundó el propio Chúmez.

Para la institución, el trabajo de Chúmez «da testimonio de una época de importantes cambios en la política española, cuyo estudio y comprensión no sería posible sin los documentos originales de tantos artistas, que reflejaron, en este caso a través del humor y su visión crítica, lo que estaba sucediendo en esos momentos».

«La gran conciencia de Marcel Wong-González por lo público y por la importancia de salvaguardar, de la mejor manera posible, el patrimonio histórico español, manifiesta su interés en preservar y conservar el legado recibido de su padre, y ponerlo a disposición de la investigación actual y de las generaciones futuras», ha concluido.