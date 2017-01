Doce hallazgos prácticos sobre el cerebro en 2016

Si no vives como piensas... acabarás pensando como vives. Una creencia popular que la neurociencia avala. Un trabajo publicado recientemente en “Nature Neuroscience” muestra que el cerebro se adapta a la falta de honradez. Esa que está hoy, desafortunadamente, tan de moda.

Mediante resonancia magnética funcional vieron que la parte del cerebro que nos lleva a “normalizar” esas, al principio, pequeñas faltas es la amígdala, una estructura implicada en el procesamiento emocional y conectada con la mayoría de las otras estructuras del cerebro. La psicología ya sabía de forma empírica lo que ahora la neurobiología detalla.

Cuando hacemos algo reprobable por primera, vez la amígdala, que nos avisa de potenciales peligros, se activa y sentimos miedo. Si a esa acción poco ética no le sigue una consecuencia desagradable y además hemos obtenido un beneficio personal, la valoración que hacemos de ese acto cambia. Ya no nos parece tan peligroso. La próxima transgresión ya no será considerada por la amígdala tan amenazante. Así la sensación de peligro será menos intensa cada vez y la probabilidad de un comportamiento un poco más deshonesto aumenta. El cerebro cambia su "visión" sobre las acciones dudosas y la moral se relaja.