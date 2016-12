Charles Macintosh, el hombre que inventÃ³ el impermeable

Charles Macintosh - Wikipedia

Escocia es un país conocido por su clima. Sus colinas verdes contrastan con el gris que cubre, durante la mayoría de los días, el cielo. Allí, la lluvia es habitual a lo largo de todo el año. Una condición que con el paso del tiempo se ha hecho más llevadera grandes a los avances químicos que permitieron descubrir la fórmula de la ropa impermeable.

Hasta 1824, las prendas impermeables no existían tal y como se conocen ahora. El metódo de fabricación de la mayoría de ellas consistía en, simplemente, bañarlas en aceite. Esto las hacía mucho más pesadas e incómodas. Tampoco su olor hacía que fueran atractivas. Fue Charles Macintosh, un químico escocés nacido en Glasgow, quien descubrió la fórmula para crear una tela impermeable.

Charles Macintosh dedicó parte de su vida al estudio de la química, aunque sus primeros pasos en el mundo profesional fueron en una oficina de atención al público. Pero al cumplir los 20 años, y frustrado por el rumbo que había tomado su vida, comenzó por su cuenta a manufacturar productos químicos. Muchos de ellos inventados por él mismo.

Un día entre experimientos, Charles Macintosh descubrió que la nafta -un producto químico que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó para realizar experimientos con prisioneros- se podía disolver con el caucho y la mezcla resultante era capaz de repeler el agua.

La patente que Macintosh registró en 1823 se fundamentaba en dos capas delgadas de estos materiales sobre la tela que aislaban la prenda. Así, al primer impermeable lo llamó Mackintosh, que formaba parte de su primera compañía textil, la Charles Macintosh and Co. of Glasgow. Sin embargo, el éxito del químico se enturbió cuando más tarde fue acusado de plagiar la idea de un cirujano escocés. Eso sí, el Mackintosh ha sido utilizado hasta por el Ejército británico.