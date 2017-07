Utilizan la ordenanza de la calle Real sin estar aprobada

C. Cherbuy

La calle Real tiene un problema que no se puede alargar en el tiempo, y es que actualmente no existe normativa sobre el uso de la arteria principal de la ciudad, en la que se combina el paso de peatones con el tranvía, además de las bicicletas y las transversales con otros vehículos. El pleno municipal rechazó la ordenanza creada por el equipo de Gobierno para solventar esta falta de regulación y hasta la fecha no se ha elevado nuevamente para su aprobación.

A pesar de ello el documento sí que es citado en documentos oficiales para solventar las peticiones de algunos ciudadanos, respecto al paso de sus coches por la vía. De esta manera, se acogen al documento y lo citan como norma para justificar sus decisiones. Todo ello con le membrete oficial del Consistorio y la firma oportuna del concejal pertinente, en este caso Antonio Rojas, al ser responsable de Movilidad y Transportes.

Sobre esta denuncia fue interpelado el Gobierno local en el último debate plenario asegurando que en ningún momento habían operado de tal modo, siendo el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Bermejo, el que diera la cara en esta ocasión. El PP fue el que realizó tal cuestión y ahora ha sacado a la luz pública una de esas notificaciones enviadas a los ciudadanos. Una forma de operar que desde el Partido Popular no se entiende, puesto que la ordenanza de la calle Real no está aprobada «y no puede servir como guía para resolver las cuestiones que plantean los ciudadanos», aseguró el concejal del PP, Daniel Nieto.

«Este papel que no ha traído un isleño afectado por la arbitrariedad del Gobierno de Patricia Cavada, pone muchas dudas sobre la mesa. La primera es por qué han mentido en el pleno. Por otro lado cuántos escritos se han enviado haciendo alusión a tal normativa inexistente a los ciudadanos. Por último, quién se debe hacer responsable de operar de tal manera».

Para el Partido Popular resulta «inaudito» que aparezca un documento en el que se haga alusión a una ordenanza que ha sido rechazada en pleno y que por tanto debe ser renegociada con la oposición para volver a aprobarla. Porque mientras tanto la calle Real se ha convertido en prácticamente peatonal sin contar con ninguna norma específica que recoja sus usos y regulación a la espera de que pase el tranvía.