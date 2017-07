En la tumba de Camarón 25 años después de su muerte

Es 2 de julio de 2017, 25 años después de que Camarón de La Isla falleciera. El Camposanto de San Fernando, donde se encuentra su mausoleo, es un ir y venir de personas. Si se entra y se sigue todo recto se llega hasta la tumba del cantaor, coronada por una figura que le recuerda sentado en esas típicas sillas de mimbre que se utilizaban en los tablaos flamencos.

Allí, junto al sepulcro hay ya un gran cuadro con la imagen de José Monje Cruz tallada en madera. Su autor es un madrileño, de Vallecas, Jaime Castillero. Es el tercer año que viene un 2 de julio para presentar un cuadro a Camarón. «Cada año vengo, cojo inspiración y me llevo ideas para hacer un nuevo cuadro que traigo al año siguiente». Cada año realiza esta peregrinación especial para él, porque es camaronero y lleva al cantaor «en el corazón». Para él Camarón es «lo más grande» y por ello busca empaparse de las raíces, del sentir y de todo lo que rodea a esta figura. «En un barrio tan humilde como Vallecas, el Flamenco es esencial y Camarón está en todas partes».

Al fondo un tumulto de personas que se acercan. Medios y políticos se colocan alrededor de la tumba para realizar el acto institucional. La entrega de un ramo de flores por parte de la peña Camarón. Antonio León es su presidente y cada año no falta a esta cita, tampoco lo hace el día de San José, cuando coloca un ramo de flores en la tumba. En esta ocasión es la alcaldesa, Patricia Cavada, la que se encarga de ponerlo a los pies del mausoleo.

Al poco aparece parte de su familia, sus hermanas Isabel y Remedios Monje Cruz. No pueden contener las lágrimas porque para ellas «es un día muy duro». Confiesan que aún no pueden escuchar cantar a su hermano y que verlo en estos días en la tele «duele», por lo que de inmediato lo apagan. Agradecen el fervor hacia el cantaor y las muestras de cariño, pero piden mesura. «Sabemos que son muchas las personas que en su lecho de muerte piden que les llevan junto a Camarón y es un acto que nos conmueve pero pedimos que se haga con mesura y se coloque un poco junto a la tumba y no que ocurra como hace tres días que había una gran montaña de ceniza sobre él».

Galería de imágenes

Isabel recuerda algunos momentos junto a su hermano, del que habla todo el tiempo en presente, mientras lamenta que se haya ido tan joven y no pudiera hacer conocido a sus nietos. «Era muy familiar». A su alrededor se congrega la gente. Un chaval joven que sostiene una bandera de Camarón se acerca y les pide una foto a las dos hermanas junto a la tumba. Se llama Eneko Bárcenas y viene expresamente desde Bilbao para estar un 2 de julio de 2017 junto a Camarón. «No tengo palabras para describir lo que siente».

Es un momento especial, hace 25 años que falleció el cantaor y Eneko escucha y siente. «Mi familia es la que me ha hecho conocer a Camarón que para mí es indescriptible». Un sentimiento que comparte Abel Barrios, que ya conoce bien el entorno porque es de Sevilla y viene «cada vez que puedo» a visitar el cementerio isleño para ver a Camarón. En su espalda tiene a tinta grabado su rostro y con él va a todas partes. «Es inmenso. Cada 2 de julio es especial, este sentir, el ambiente, lo grande que es él. Vienen de todas partes a verlo».

Concierto homenaje

Todo ello cuando esta noche se espera que las calles de San Fernando se inunden del sentir de Camarón con el concierto homenaje que se ha preparado para esta ocasión tan especial. El escenario ya está montado y ayer acogió ya un concierto de grupos de ese flamenco pop del que Camarón se hizo referente.

Pero hoy serán José Mercé y Arcángel, dos de las figuras actuales del Flamenco, los encargados de rendir tributo a Camarón. Saltarán al escenario tras artistas locales como Paquito de La Isla, María La Mónika, Jesús Castilla y el bailaor David Nieto. El concierto comenzará a las diez y media de la noche, antes se proyectará el vídeo promocional que se ha preparado por parte del Ayuntamiento.

Y así acaba el gran día, a la espera de que sea un punto y seguido dentro de esta efeméride denominada ‘Año Camarón’ y un punto de inflexión para hacer que San Fernando sea el lugar de peregrinación de los camaroneros y de aquellos que quieran conocer al artista y la persona.