El taxi que dona sangre en San Fernando

José Antonio lo tiene claro: «los verdaderos protagonistas son las personas que donan, no yo». Este taxista de San Fernando se decidió una mañana a lanzar un mensaje en la red social que creó para dar información sobre el sector del taxi en San Fernando. Lo que no esperaba era su repercusión. Su idea era llevar y traer de manera gratuita a las personas que estuvieran dispuestas a donar sangre o hacerse donantes de médula.

Su mensaje fue compartido por 9.000 personas con más de 400.000 visualizaciones. «Y aún así lo tuve que luchar para conseguir llenar el taxi y conseguir a cuatro personas para que donaran sangre». Otro taxista Manuel también ofreció sus servicios y finalmente consiguieron hacer en un día dos viajes. En total reunieron a ocho donantes.

«Todo fue porque mi mujer se hizo donante y vi las dificultades que había para acudir. Entonces pensé en poner los medios para hacerlo un poco más fácil y terminar de convencer a las personas que estuvieran dispuestas. Es por ello que ofrecí mi taxi para llevarlos y traerlos de forma gratuita».

José Antonio agradece el trato dispensado por los responsables de donación del hospital Puerta del Mar y ahora espera continuar con la iniciativa para llevar cada vez que pueda a cuatro personas a donar sangre. «En principio lo queremos hacer cada mes, pero todo dependerá de cómo estemos porque es perder una jornada de trabajo. De todos modos iremos informado en la página de Facebook de Taxi San Fernando».

Su acción ha sido difundida por multitud de personas a través de las redes sociales, pero aún así resalta de lo complicado que resulta dar el paso. «Lo que demuestra que no es fácil que se done. Ya ves, de 9.000 personas que lo han compartido solo se ha conseguido a ocho y luchando, cuadrando horarios y dando un pequeño empujón al que estaba más indeciso, muestra de que a pesar de lo que significa una donación no todo el mundo está dispuesto a hacerlo».

Espera que su iniciativa crezca y que cada vez sean más las personas e incluso compañeros que se sumen a ella con la intención de hacer un bien a la sociedad. «Cada uno aporta con lo que puede y ya me gustaría poder poner más, pero por ahora lo que puedo es ofrecer mi coche. Ya vez del centro de San Fernando a la puerta del hospital y viceversa, para que ya no haya ningún tipo de excusas».

Algunos de los implicados en la iniciativa sobre la donación en San Fernando