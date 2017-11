CONCIERTO Random Thinking regresa a su hogar tras su éxito en Madrid El grupo gaditano presenta este viernes en el Teatro de Las Cortes su nuevo álbum ‘Right Here and Now’

M. LANDETA

Aurora y Ángel Pérez juegan este viernes en casa. La banda gaditana Random Thinking regresa a su tierra, San Fernando, para presentar ‘Right here and now’, su segundo álbum que estrenaron oficialmente en la madrileña Sala Clamores.

«Tocar en nuestra ciudad es muy emotivo para nosotros, sobre todo poder hacerlo en un lugar emblemático e histórico como es el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando. Tras haber llevado nuestra música por muchos rincones de España, sentimos que el concierto de esta noche va a ser muy especial», adelantan.

Los isleños han grabado un segundo disco que es una apuesta clara por la cara más alternativa del folk rock contemporáneo y que les ha valido el reconocimiento unánime de la crítica que ya les ha situando como una de las propuestas con mayor proyección de la actual escena musical.

‘Right here and now’ es contundente, directo y contiene más instrumentación que su álbum debut. Son once temas, –todos cantados en inglés–, donde la versátil voz de Aurora y la magistral guitarra de Ángel brillan con personalidad propia.

El bluegrass y folklore irlandés cristalizan en temas como ‘Gonna take some faith’ y ‘Living it up’. El dolor más profundo del alma humana, la pérdida de un ser querido y el miedo a la muerte emergen en la sugestiva ‘Live to tell’, donde la guitarra de Ángel y voz de Aurora retoman el sonido folk. Testigo que recoge la cálida pieza instrumental ‘Distant hearts’. La juguetona y felina ‘Borli’ cierra un disco colorista y cuajado de sentimientos y de vivencias.

El álbum está producido por los propios hermanos y cuenta con la participación de ‘Caco’ Refojo (ganador de dos premios Grammy) en la ingeniería de sonido, el disco ha sido grabado en analógico y en directo en PKO Studios (Boadilla del Monte, Madrid).