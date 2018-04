SAN FERNANDO El PP exige explicaciones sobre el contrato de recogida de animales en San Fernando El Ayuntamiento tendrá que abonar 60.000 euros y desde el Partido Popular denuncian que el ejecutivo de Patricia Cavada sigue sin ofrecer explicaciones

El concejal del PP de San Fernando Daniel Nieto reclamó ayer al gobierno municipal «transparencia», instando directamente a la alcaldesa socialista Patricia Cavada a ofrecer «de una vez» toda la información relativa al contrato del servicio de recogida de animales que estuvo vigente entre abril de 2016 y marzo de 2017.

«Tal y como ya ha quedado acreditado, desde el gobierno municipal de PSOE-Andalucistas, alguno de sus miembros, concejal o cargo de confianza, contrató irregularmente, de manera verbal, el citado servicio que ha tenido un coste de más de 60.000 euros para las arcas municipales». Hasta el momento «no se ha aclarado quién hizo ese contrato por parte del Ayuntamiento, con qué autorización se hizo. Hemos preguntado en reiteradas ocasiones y no se nos ha respondido. Pedimos que se abra un expediente informativo y –llegado el caso– se sancione al autor de esa mala práctica que sorteó todos los procedimientos administrativos. La ciudadanía tiene el derecho a conocer qué actuaciones ha desempeñado este gobierno para salvaguardar el correcto uso del dinero de todos».

En septiembre de 2015, el gobierno municipal, ya presidido por Patricia Cavada, adjudicó el contrato a una empresa, un contrato que se paralizó, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso de licitación que no se adjudicó hasta un año después, en julio de 2016. No obstante, este nuevo contrato tampoco llegó a formalizarse porque la empresa no presentó la documentación.