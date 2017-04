El PP denuncia la prestación de servicios públicos sin contratos y mil facturas sin abonarse por parte del Ayuntamiento

El gobierno de San Fernando, conformado por el Partido Socialista y los andalucistas, mantienen en ejecución servicios sin soporte contractual alguno y, en otros casos, con contratos en precario o prorrogados forzosamente. Así lo ha denunciado el PP isleño, cuyo concejal, Manuel C. Raposo, ha destacado, por su importancia, los servicios de Recogida de residuos y limpieza viaria, Tratamiento de Residuos, Jardinería, Recogida de animales, Monitores y secretaría de Pabellón de Deportes, Socorrismo acuático, contrato de Limpieza de Bahía Sur, Mantenimiento y control de Bahía Sur y el contrato de Secretaría de Bahía Sur. Todos ellos que actualmente se están prestando en esta situación.

Tal y como apunta Raposo, el ejecutivo formado por Patricia Cavada y Fran Romero ya debería tener formalizados y en ejecución, estos contratos. No obstante, "no son capaces o bien no quieren hacerlo", lo que conlleva, en muchos casos, que incluso de manera reiterada se interpongan reparos a los mismos por parte de la Intervención Municipal, advirtiendo incluso de la ilegalidad en las actuaciones que en algunos se están llevando a cabo.

Igualmente, ello provoca, no solo, la inseguridad jurídica, sino el que se esté poniendo en riesgo los puestos de trabajo de los que allí prestan sus servicios. "Ni que decir tiene, que además está dañando irreparablemente a nuestra ciudad por cuanto en algunos de ellos. la prórroga bajo las cláusulas del antiguo contrato no beneficia en absoluto a la ciudad. Podemos poner como ejemplo el de Recogida de residuos y limpieza viaria. Tratamiento. y el de Jardinería . En estos casos, se puede observar el lamentable estado de la ciudad, cada día más sucia. Igualmente la jardinería deja mucho que desear, puesto que las nuevas zonas de La Isla no se encuentran recogidas, lógicamente en el contrato de jardinería prorrogado ".

Otras de las consecuencias que se derivan, de esta actitud municipal es el mayor coste de estos servicios, y una mala ejecución, de los mismos.

Manuel C. Raposo también denunció la existencia, a fecha de hoy, de mil facturas pendientes de pago por parte del gobierno municipal, una situación que pone en peligro la estabilidad de muchas empresas y autónomos y, por tanto, de numerosos puestos de trabajo.