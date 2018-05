EDUCACIÓN | SAN FERNANDO Pagan un monitor para que sus hijos con necesidades especiales puedan ir de excursión El AMPA de San Ignacio afronta los 44 euros de coste de estos profesionales ya que la Junta no recoge las actividades extraescolares

LA VOZ

SAN FERNANDO Actualizado: 15/05/2018 16:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El AMPA del CEIP San Ignacio ha mostrado esta mañana su reivindicación contra la Junta de Andalucía, al tener que hacer frente al coste de los monitores de necesidades especiales para que unos menores pudieran ir de excursión, ya que la Junta no recoge las horas fuera del horario lectivo (es decie de 9.00 a 14.00 horas), ni tampoco las actividades extraescolares. De esta forma, ha sido el esfuerzo de la propia AMPA el que permitido a los alumnos del aula específica de este centro acompañar hoy a los alumnos de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria en una excursión a una granja escuela, ya que este colectivo ha puesto de su bolsillo los 44,65 euros que costaba contar con los monitores durante esta actividad.

"La Junta no puede hablar de inclusión e igualdad en materia de educación cuando insiste en comportamientos como éste, que impiden a niños con necesidades especiales participar en actividades que los acercan a sus compañeros y que los hacen uno más a la hora de disfrutar de propuestas tan necesarias didácticas y divertidas. Es imprescindible que la Administración Autonómica a la hora de contratar este servicio a empresas especializadas contemple el número suficiente de horas para dar cobertura a este tipo de actividades extraordinarias o extraescolares, que contribuyen a que estos niños adquieran habilidades sociales. Hoy hemos visto que 45 euros han bastado para que cinco niños hayan podido disfrutar de esta excursión, por lo que entendemos que el coste de esta mejora es más que asumible. No hay lugar para un doble rasero. Tengan necesidades especiales o no, todos son alumnos con los mismos derechos. Todos son iguales y merecen la misma educación, una educación de calidad", indicó el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Fran Romero.

La AMPA denuncia también la escasa dotación de estas aulas específicas de los centros públicos. "Nos comentan que, a pesar de que la Junta cuente con presupuesto para estas aulas para su normal funcionamiento, este hecho no se ve traducido en una dotación correcta de las mismas o en aporte de material. Esta es una realidad que afecta a más escolares de los que muchos creen, ya que hay muchos alumnos con necesidades específicas integrados en el resto de aulas que necesitan de un monitor y son varios los centros públicos que cuentan con aulas específicas: Erytheia, Raimundo Rivero, Casal Carrillo, San Ignacio, Camposoto, La Ardila y Elcano. Este no es un problema nuevo, no en vano en abril de 2016 ya nos concentramos frente al CEIP Erytheia por un caso similar. Creemos que la Junta puede hacer mucho más por estos niños y que hay cosas que dependen más de la voluntad y del querer ayudar. Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucista llevará al próximo Pleno una moción para instar a la Administración Autonómica a que adopte medidas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las aulas específicas y la atención de los alumnos con necesidades especiales integrados en el resto de aulas", finalizó Romero.