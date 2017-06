Otro curso sin solución para los colegios de Defensa

C. CHERBUY

Ya quedan días para las vacaciones y se intensifican tanto las entregas de notas como las fiestas fin de cursos. Todos los alumnos isleños se preparan para las vacaciones, mientras que los centros esperan esta época para solventar sus achaques. Serán múltiples las actuaciones que se realicen durante los próximos meses en los colegios en la ciudad para garantizar su mantenimiento, en todos excepto un año más en los colegios de Defensa.

De nuevo llega el verano y estos equipamientos públicos siguen estancados en el mismo problema, en el enfrentamiento entre Junta y Ayuntamiento por ver quién y cómo se debe hacer cargo de los centros. Precisamente la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Administración regional, interpuso una demanda judicial para que sea la Justicia la que ponga una solución de manera definitiva.

Mientras tanto el Partido Popular denuncia que hay padres que se han visto obligados a realizar colectas y recaudaciones para acometer este año las actuaciones que precisan estos edificios. «Resulta muy doloroso ver como la administración pública se muestra incapaz de llevar a cabo sus obligaciones; como la alcaldesa de San Fernando sigue amparando esta situación que aseguró iba a solucionar ‘desde el minuto uno’, según sus propias palabras. Esto requiere una solución inmediata. Nadie se merece esta dejadez, ni de la Junta de Andalucía, ni del gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero».

La postura de la alcaldes en este asunto está clara y así lo quiso dejar claro asegurando que ella decidió trabajar e «intentar una solución». Es por ello que ha mantenido reuniones para fijar un nuevo convenio, «implicar al Ayuntamiento para buscar alternativas legales para poder asumir el mantenimiento de los colegios de defensa» llegando a la vía judicial para que haya una solución definitiva si finalmente no existe un acuerdo entre Junta y Ayuntamiento «dado que técnicamente parece que no es posible establecerlo». Por otro lado se muestra convencida en la posibilidad de solventar este problema en el que Junta y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre qué administración debe hacerse cargo del mantenimiento de estos equipamientos cedido por Defensa a la Junta, que sostiene que los colegios son responsabilidad municipal.

Para el PP tal situación no se puede permitir «ni un minuto más. Se cumplen dos años ya desde que Cavada se comprometió a solucionar el problema y, desde entonces, este no ha hecho más que agrandarse. En vez de destinar más dinero público a su nuevo despacho, innecesario a todas luces, podría emplearlo en el mantenimiento de estos centros», concluyó.