Más de 14 meses de espera de una licencia para montar un kiosco

Pasan los días, las semanas y los meses y la situación económica de Óscar Aragón cada vez es más precaria. Sus esperanzas están puestas en la concesión de un kiosco permanente que solicitó hace ya 14 meses y, a pesar de que el Consistorio ha mostrado su implicación e interés para que este pequeño proyecto salga adelante, por el momento lo único que escucha es que «pronto se va a solucionar todo».

Pero los permisos no llegan y ya lleva más de 14 meses esperando. Mientras tanto espera y protesta. Lo hace en cada pleno, yendo a la puerta de Alcaldía e incluso acudiendo a convocatorias públicas del Ayuntamiento. Cada vez está más desesperado pues su mujer también está en paro, se les acaba las ayudas sociales y tienen que sacar adelante a su hija. «Pido salir de esta situación con autoempleo. No quiero más. Una oportunidad, pero me han dado la espalda. En Conil tardan un par de meses en sacar la licitación de un kiosco y aquí llevo esperando más de 14 meses».

Óscar presentó un proyecto en el que corría hasta con los gastos de instalación, pero desde el Consistorio se han ido haciendo modificaciones con la promesa de que sería el la administración local la que correría con el montaje de este equipamiento. Pero ni siquiera tiene ubicación y eso que no se cierra a ningún espacio. «La calle Real me dijeron que no por su protección, pero también expusieron que existían otros lugares en los que se puede colocar». Y ahí se queda la cosa.

Óscar alaba el trabajo de los técnicos municipales e incluso agradece el trato, aunque sí expone que la llave de su caso la tienen los responsables de Fomento y Hacienda, Conrado Rodríguez e Ignacio Bermejo, a los que le pide celeridad en las gestiones y que cumplan con su palabra.

«Si me dan la espalda muestran el verdadero interés que tienen por los parados. Solo pido que cumplan con lo que se han comprometido. Es cierto que me atienden y escuchan pero la respuesta siempre es la misma, que se solucionará pronto, pero nunca llega la solución».

Mientras tanto Óscar seguirá con su rutina de protesta, acudiendo a los plenos y a las comparecencias públicas que sean oportunas para que no se olviden que lleva 14 meses realizando trámites para un kiosco.