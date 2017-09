Los isleños Randon Thinking lanzan 'Right here and now', su segundo álbum

La banda gaditana Random Thinking está de estreno. Los hermanos Aurora (voz, guitarra) y Ángel Pérez (guitarra principal) presentan ‘Right here and now’. Han recurrido a la auto producción, como en su primera experiencia, porque permite más libertad. «Es una locura, pero no corres el riesgo de que una mano externa moldee el álbum y después no te reconozcas», explican.

Su debut se hizo esperar. Su primer álbum llegó sin precipitación, de manera natural, tras años componiendo y jugando con los acordes y las melodías. Su pasión por la música nació cuando aún eran unos críos y escuchaban, quizás sin prestarle demasiada atención, las melodías de la colección de vinilos de su padre. Aprendieron a tocar la guitarra clásica con 14 años con un maestro del Conservatorio de Málaga que había desarrollado un método de enseñanza propio, y poco a poco, los sonidos folk, el blues, el jazz y el country fueron haciendo hogar en su corazón: «Es curioso porque escuchábamos desde Camarón y zarzuela hasta a los Eagles y Bob Dylan». La devoción de estos hermanos por la música es una carrera fraguada a fuego lento.

‘Right here and now’ es una apuesta por la cara más alternativa del folk rock contemporáneo. El álbum es más contundente, directo y tiene más instrumentación. En los once temas, cantados todos en inglés, reinan la voz y las guitarras pero arropadas por bajo, violín, saxo, órgano e incluso harmónica y acordeón. El bluegrass y folklore irlandés cristalizan en temas como ‘Gonna take some faith’ y ‘Living it up’. El dolor más profundo del alma humana, la pérdida de un ser querido y el miedo a la muerte emergen en la sugestiva ‘Live to tell’, donde la maestría de la guitarra de Ángel y la expresividad vocal de Aurora retoman el sonido folk. Testigo que recoge la cálida pieza instrumental ‘Distant hearts’. La juguetona y felina 'Borli' cierra un disco colorista y cuajado de sentimientos y de vivencias. Aurora y Ángel nunca han dejado de componer pero ya no son novatos: «Hemos aprendido los pasos que hay que seguir para editar un disco porque, además de la parte artística, hay muchos aspectos de los que tienes que estar pendiente; desde el depósito legal hasta miles formalismos de los que uno se tiene que ocupar».

Uno de los aspectos ineludibles hoy en día es la gestión de las redes sociales. Aurora es la que ejerce de Community Management y se encarga más directamente de tratar con los seguidores a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y « ya son como de la familia» porque comparten experiencias y anécdotas. Fueron precisamente las redes las que propiciaron su relación con Ian Ross, responsable de la mítica portada de Mike Oldfield ‘Turbullar bells’ y diseñador habitual de artistas como Eric Clapton, Van Morrison, Led Zeppelin o Paul Carrack. El británico quedó gratamente impresionado con las composiciones de los gaditanos se puso en contacto con ellos usando Facebook. Finalmente, Ross ha realizado el diseño gráfico del disco. Y es que ya no se puede negar que internet es un aliado para darse a conocer, difundir canciones y promocionar conciertos. «Una de las principales herramientas para estar al corriente de las novedades y una forma de adquirir el disco es en nuestra web random-thinking.com», apunta Aurora.

Los isleños, que vuelven a apostar por la auto producción y la independencia, reconocen que el proceso de grabación fue «muy intenso» por temas de presupuesto que les obligaron a tener todo el material y las ideas muy claras para no invertir más tiempo del estrictamente necesario. El disco está grabado en analógico y en directo en PKO Studios (Boadilla del Monte, Madrid) y cuenta con la participación de ‘Caco’ Refojo (ganador de dos premios Grammy) en la ingeniería de sonido.

El británico Ian Ross es responsable de la portada del álbum

Análogos y complementarios

Randon Thinking es un juego de pares. Como hermanos comparten muchos interés pero su personalidad no se disuelve en la banda. Aurora y Ángel son complementarios. Trabajan de forma autónoma. La fase de composición (siempre en acústico) es independiente y, cuando la canción ya está construida, en la fase de arreglos, es cuando dejan crecer las temas con las aportaciones y los puntos de vista del otro. Así, la canción se enriquece. Aurora es la voz, guitarra rítmica y acústica. Ángel es guitarrista principal, sobre todo acústico, pero también eléctrico. Funcionan como una sola máquina pero si uno es el corazón, el otro es el alma. Su sello personal se trasluce cuando se revisa el libreto de canciones. Aquí, cada uno firma la autoría de los temas aunque no hay disonancias.

Random Thinking se reivindica como una apuesta sólida más allá de promesas y de lo que está por llegar. Son aquí y ahora. Aurora y Ángel han hecho de la naturalidad su bandera; su música suena a verdad despojada de artificios, alejada envoltorios brillantes o fórmulas prefabricadas que tienen como objetivo impresionar. Su genio fluye libre y engancha por su autenticidad. Sin maquillajes, sin filtros, sin afectación. ‘Right here and now’ es un trabajo que engancha como fascina el Gran Cañón del Colorado, que seduce sin pretenderlo. Un álbum que te transporta a las rectas infinitas de la Ruta 66 y te empuja a seguir hacia delante porque aunque la vida sea una larga carretera, la música puede ser una tabla de salvación. Para comprobarlo en directo, ya han anunciado que el 19 de octubre estarán en la sala Clamores de Madrid y el 11 de noviembre en Real Teatro de Las Cortes de San Fernando.