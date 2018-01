Salvan a un bebé en San Fernando «Tengo claro que si no llega a ser por ellos mi hija no está aquí» Noelia González, la mamá del bebé, entrega una placa a dos policías por su heroica actuación en San Fernando

CARLOS CHERBUY

SAN FERNANDO 15/01/2018 19:24h Actualizado: 15/01/2018 20:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fueron unos minutos angustiosos y Noelia González lo tiene más que claro. «Si ellos no aparecen mi hija no seguiría viva porque su actuación y la rapidez con la que llegaron al hospital fue lo que hizo que mi niña llegara al hospital crítica pero que se pudiera salvar». Por ello ha querido hoy agradecer la labor de los dos agentes entregándoles una placa en la propia Jefatura de la Policía Local, en la que se podía leer. «Carmen del Rocío, de dos meses de edad, permanecerá en el recuerdo la heroica labor en acto de servicio de los agentes Javier Montesinos (pl 211) y Damián Gálvez (pl 233) salvándome la vida con su profesional y humana actuación por la que mis padres os agradecerán mientras vivan. En San Fernando, 8 de enero de 2018. Cuerpo de Policía Local».

Noelia cuenta como sintió que su hija se ahogaba por un episodio aparentemente letal, un broncoespasmo que se da en bebé de corta edad y que casi se lleva la vida de Carmen del Rocío, de tan solo dos meses de edad. Ella salió a la calle y se montó en el primer coche que vio, fue entonces cuando el conductor le dijo que detrás venía la Policía Local. «Entonces me abalancé sobre ellos y si no fuera por la acción de Damián que permitió que mi pequeña echara leche y mocos y por las sirenas y la rapidez con la que se plantaron en le hospital de San Carlos Carmen del Rocío no seguiría viva».

Ahora los agentes se reencontraban con la pequeña, pero esta vez de manera relajada y distendida. «Ella todavía tiene que estar pendiente de pruebas, ya que el encefalograma salió un poco regular, pero estamos seguro que dentro de un par de semanas todo habrá quedado en un susto».

Los agentes también recibieron la felicitación del Jefe de Policía, José Cano, y del concejal de Seguridad, Ignacio Bermejo, que resaltó la labor de la Policía Local en general por esta actuación «que demuestra el espíritu de servicio incondicional de nuestros agentes hacia la ciudadanía y, junto con su profesionalidad, la calidad humana que atesoran».