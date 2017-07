Una familia con tres niños pelea por un alquiler social que evite su desahucio

C. CHERBUY

Toda la familia está dentro de la categoría de riesgo de exclusión social, pero pese a ello no consiguen abrir las puertas a las que están llamando. En enero se realizará el juicio para determinar su desahucio y antes de que llegue la fecha están peleando por lograr un alquiler social y evitar que tengan que dejar la vivienda en la que Ángeles Fernández y Sebastián del Moral residen junto a sus tres hijos.

Por el momento la entidad bancaria solo ha dado una salida posible y es ceder la vivienda al Consistorio para que se haga cargo de ella y que luego se la ceda a esta familia, pero los afectados exponen que desde el Consistorio no se contempla esta oportunidad al asegurar que no se cuenta con capacidad económica para tal operación. «Es algo que no entiendo, puesto el alquiler sería de unos 50 euros al mes y luego el dinero sería recuperado por el Consistorio ya que nos lo cobraría a nosotros».

Después de mucho tiempo en paro resulta que Ángeles es una de las personas que se encuentran dentro de los planes de empleo sociales y durante seis meses contará con un sueldo para hacer frente a los gastos del día a día.

También han acudido a Esisa (la Empresa Municipal de Suelo) en busca de viviendas en alquiler social, pero les ha asegurado que actualmente no tienen pisos libres y existe una lista de espera de más de 600 familias. «Pero es que nuestra situación ya es extrema, porque si no alcanzamos un acuerdo nos va a echar de la casa».