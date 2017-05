Ana Lorenzo dimite de su cargo

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo (PSOE), ha dimitido este jueves tras la polémica suscitada después conocerse su recomendación a unos vecinos a ocupar ilegalmente una vivienda.

Asume que lo que dijo no ha estado bien pero ha vuelto a recordar que lo hizo en un contexto muy concreto en el que una familia se quedaba en la calle y con niños. Una situación que hizo que finalmente intentara dar alguna solución al menos.

Lorenzo ha afirmado que se va «con la cabeza muy alta» porque cuando una persona que es servidora pública se equivoca debe dimitir. Por ello, tras definirse como «una persona íntegra, honesta y leal», ha afirmado que se ha equivocado y no debe continuar en el Ayuntamiento. Lorenzo ha reiterado que no se he llevado nada de nadie y que solo intentó ayudar a una familia, «lo cual no justifica la metedura de pata».

«Fue un exceso de confianza que no he hecho nunca jamás, solo con esta familia», ha asegurado Lorenzo, que ha añadido que dio «una dirección de una vivienda de una entidad bancaria porque no puede haber tantas viviendas de bancos vacías y tantas familias en la calle».

También ha querido agradecer el apoyo de su grupo y equipo de trabajo y no ha querido contestar preguntas de los medios de comunicación. Precisamente Juanma Moreno, el presidente del PP andaluz ha preguntado en el Parlamento.

Cabe recordar que el PP isleño había exigido la dimisión de la edil y ha afirmado que «de no producirse tendría que ser cesada en su puesto por la alcaldesa» y ha anunciado que no descarta llevar al caso a la Fiscalía.

La concejala ha asegurado que el pasado viernes ya habló con la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), para ponerle el cargo a su disposición. En este sentido, ha afirmado que la alcaldesa le dejó claro que no la iba a cesar «bajo ningún concepto».

Finalmente, aunque tanto la dirección provincial como local del PSOE había aceptado las disculpas dadas por la propia concejal, Lorenzo ha presentado su dimisión argumentando que «cuando una servidora pública se equivoca debe dimitir».