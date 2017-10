XXI Curso Nacional de Aikido en San Fernando

Sobre cien deportistas de la geografía española, se darán cita los próximos días 7 y 8 de octubre en el pabellón municipal de la ciudad deportiva Bahía Sur en San Fernando para participar en el veintiún curso Nacional de Aikido que se celebrará por primera vez en esta ciudad.

El Aikido es un arte marcial de origen japonés que permite defenderse sin armas contra uno o varios adversarios armados o desarmados. La diferencia fundamental con otras artes marciales radica en que se busca disuadir al adversario y neutralizar su intención agresiva, más que derrotarle. Para ello se usan técnicas de protección y de inmovilización para desequilibrar o dominar al adversario, pudiéndose acompañar con golpes en puntos vitales del cuerpo y su ejercicio incluye la práctica con diversas armas.

El Aikido nace en San Fernando de la mano del maestro José Antonio, el cual introduce el aikido en Cádiz en 1978 y de ahí se expande por muchas ciudades de la provincia.

En San Fernando comienzan las clases en 1995 impartidas en un primer momento por el maestro José Antonio para que luego se hiciera cargo de las clases un alumno suyo Rafael que estuvo a cargo de las clases hasta final de septiembre de 2005 tras el cual se cierra una etapa del Aikido en esta ciudad.

En octubre de 2004 el maestro José Antonio, con la inestimable ayuda de sus alumnos, funda el DOJO SHUGYO, exclusivamente dedicado como Escuela de Aikido a la enseñanza y divulgación de este arte marcial hasta su cierre.

A partir de esa fecha se crea por primera vez en la provincia de Cádiz un grupo de Aikido Infantil a cargo de Manuel Aranda Santos 4º Dan FEDAMC y DA, 3er Dan Aikikai siendo el DOJO SHUGYO el pionero en impartir clases a niños a partir de 5 años.

El día 20 de junio de 2012 se cierra un ciclo, siendo el último día de práctica en el Dojo ShuGyo en el local nº 5 del centro comercial La Atlántida.

A partir del día 2 de septiembre de 2013 la Escuela de Aikido Aikikai San Fernando continua la práctica del aikido en un nuevo dojo, el Gimnasio Tinoco situado en la calle San Marcos, Nº30, miembro de FEDAMC y DA, continuando con la enseñanza de aikido infantil y adultos.

En el año 2012 se fundó la Asociación de Aikido Aikikai Chiclana para englobar las escuelas de Aikido repartidas por la provincia de Cádiz tanto en Chiclana de la Frontera como en San Fernando y Rota. Esta pertenece a la Escuela Nacional de Aikido, la cual está integrada en la Federación Española de Artes Marciales Coreanas y Disciplinas Asociadas (FEDAMC y DA) y en TAFISA (The Association For International Sport for All), reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

En nuestras escuelas, la practica Aikido se hace tanto a nivel infantil como adulto. No existe condición de edad, sexo o condición física para practicarlo ya que en la práctica diaria hay personas desde los 4 hasta los 82 años. El Aikido es un deporte especialmente indicado para los niños al potenciar valores como la tolerancia, la no violencia o la paciencia. Por ello hay que animar a todos los interesados, pequeños y mayores, a que se acerquen por el pabellón durante para participar en el curso o simplemente observar desde las gradas para que conozcan un poco su dinámica.

El presidente de la Asociación de Aikido Aikikai Chiclana es Manuel Jesús Aranda Santos, 4º DAN FEDAMC y DA y Maestro Nacional.

Maestros:

El curso será impartido por Don Manuel Medina Vaquero, 5º DAN FEDAMC y DA, director de la Escuela Nacional de Aikido, Don Manuel Jesús Aranda Santos, 4º DAN FEDAMC y DA Maestro Nacional de Aikido y por Don Cipriano Pardo Cervantes, 4º DAN FEDAMC y DA Maestro Nacional de Aikido

El curso contará con tres sesiones:

Sábado 7 de octubre de once de la mañana a dos de la tarde y por la tarde de seis a nueve de la noche.

Domingo 8 de octubre de once de la mañana a dos de la tarde.

Hay que contar que por primera vez se realizará un curso Nacional para Aikido infantil, en la que niños y niñas de toda la geografía española se reunirán para practicar entre ellos y así potenciar la disciplina, el autocontrol, la confianza, el respeto y el compañerismo dentro de un ambiente divertido. Las sesiones para la práctica de aikido infantil será el sábado y domingo de 10:00 a 11:00.

Organizadores:

Este encuentro está organizado por la Asociación de Aikido Aikikai Chiclana, la Federación Española de Artes Marciales Coreanas y Disciplinas Asociadas y por la Escuela Nacional de Aikido, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de San Fernando, la delegación municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando así de empresas como Autos Colchón Citroen, Montiel de Arnáiz abogados, La cooperativa BigMat, Sumar glass, Velazquez construye, Centro TaoMin, Burguer-Asador El Titán, restaurante Wok Jiang Nan, Massage Center, Centro Veterinario Veter Costa, agencia de viajes Nabyla Tours, Clinica Beiman de Jerez, Gabriel Bermudez Cocinas, Mecamansol, Hotel y apartamentos Bahía Sur, Grupo Scout Eryteeia, Gimnasio Tinoko y Arquialia consulting.