SAN FERNANDO Costas tumba el Parque de la Historia y el Mar y la subestación de Janer Emite informes negativos que paralizan los avances que iban a permitir el comienzo de los trabajos en unas semanas

C. Cherbuy

23/02/2018 08:00h Actualizado: 23/02/2018 08:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En unos días se esperaba poder formalizar los avances que se iban a dar tanto en el parque de la Historia y el Mar, como en la subestación de Janer. En el primer caso el Ayuntamiento estaba a la espera de la firma del convenio con la agencia IDEA para el inicio de las obras de adecuación que iba a convertir el edificio en un centro de industrias digitales. En cuanto a la subestación de Janer se había licitado ya la actuación y se esperaba el inicio de los trabajos. Pero todo queda en el aire tras realizar la Demarcación de Costas sendos informes desfavorables a tales proyectos.

En cuanto al Parque de la Historia y el Mar se mantenían todos los usos que ya se habían concedido y solo se concretaba el contenido de un edificio que dentro de los acuerdos, y a pesar de que se había equipado para contener un acuario, no se había establecido aún. La Junta de Andalucía había realizado la tramitación pertinente con la aprobación de la iniciativa del Gobierno liderado por Patricia Cavada, quedando establecer solo el Canon por parte de Costas, que ha remitido un informe asegurando que el Canon no se va a calcular puesto que se considera que los usos no son compatibles. «Fue en septiembre de 2016 cuando se le solicita el cálculo del canon a Costas y no responde hasta febrero de 2018. Además se salta las competencias de la Junta que es la que debe otorgar las concesiones demaniales, es decir el aprovechamiento del espacio tal y como se estipuló en 2011, por lo que el Estado solo de fijar el canon, algo a lo que se niega sin contestar en una semana a ninguno de los requerimientos realizados por el Ayuntamiento para solucionar este conflicto», especificó la alcaldesa, Patricia Cavada.

En cuanto a la subestación de Janer, para Costas el problema está en la línea de conexión entre la red que se va a levantar en Janer con la subestación de Bahía Sur. La Junta nuevamente realizó la tramitación obteniendo permiso para pasar el cableado por debajo de la CA-33 y solicitando informe a Costas para certificar los pasos administrativos. Petición que eleva a nivel provincial en mayo de 2016. Según la ley si la Administración tarda más de dos meses en contestar se considera su visto y bueno y por tanto se puede continuar con la tramitación. Sin embargo la Dirección provincial de Costas eleva en mayo de 2017 (un año después), el informe a la Dirección general que en noviembre de 2017 remite informe negativo.

Rigor técnico

«Estamos convencidos de que tenemos razón y de que hemos hecho las cosas de la manera adecuada, pero lo que queremos es aclarar la situación con Costas y ver si se puede llegar a una solución, antes de tomar tal determinación», de manera que los proyectos quedan en el aire a la espera de un encuentro entre Costas y el Ayuntamiento.

Por último la alcaldesa expuso su «dolor e indignación» por lo que considera «una ataque claro a la ciudad de San Fernando y al cambio de modelo económico que precisa la ciudad y por el que apostamos». De esta manera expuso que no quiere «entrar en ninguna guerra» ni tampoco en «cruces de acusaciones políticas», ya que lo único que solicita es que se trate el asunto con «rigor técnico y lealtad institucional».