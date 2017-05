El caso 'okupa' hace que Ana Lorenzo deje su cargo

La propia Ana Lorenzo lo reconocía, en las primeras palabras que pronunciaba en la rueda de prensa convocada para su dimisión. «No es necesario explicar el motivo ya que la causa es más que conocida». Y es que desde que hace aproximadamente una semana que LA VOZ publicara la transcripción de una reunión de la ya ex concejala con una familia a la que aconsejaba okupar una vivienda de un banco, la polémica no ha hecho más que ir en aumento y expandirse a nivel nacional.

Los isleños se dividieron entre críticas y apoyos a las palabras de una representante municipal, que no solo daba una dirección de un piso de una entidad bancaria supuestamente vacío, sino que además daba indicaciones de cómo conseguir luz y agua. A pesar de reconocer el error, pedir disculpas y achacar todo a un momento de tensión puntual, finalmente Ana Lorenzo ha presentado su dimisión, una decisión por la que deja la política «con la cabeza muy alta» y con la determinación de que cuando un cargo público «comete un error o mete la pata debe dimitir. Soy una persona íntegra, honesta y leal que siempre ha pensado lo que acabo de decir. Yo me he equivocado, lo reconocí desde el primer momento y por eso creo que no debo continuar en el Ayuntamiento».

De esta manera Ana Lorenzo desveló que desde que se diera a conocer la noticia por este medio puso su cargo a disposición de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que rechazó su cese «agradeciendo la confianza de la alcaldesa en mí y después de todo este proceso más. Ella me dejó claro que bajo ningún concepto me iba a cesar y a mis compañeros tanto de partido como de Gobierno». Sin embargo hay que destacar que la regidora no realizó ningún tipo de declaración sobre este asunto hasta ayer, tras una rueda de prensa sobre Vivienda precisamente y a preguntas de los periodistas y que hoy tampoco estuvo presente en la comparecencia de Ana Lorenzo, delegando la comunicación de esta crisis en el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

Ana Lorenzo también quiso agradecer las muestras de cariño y afecto que ha recibido durante este tiempo. «He tenido un apoyo impresionante. Nunca me pude imaginar el apoyo que he tenido, tanto a nivel local como nacional. También agradecer a la sociedad de San Fernando. He recibido infinitos mensajes de apoyo y de ánimo, tanto de personas individuales que me conoce y no conocen, como de instituciones sociales con las que he estado trabajando estos dos años».

Por otro lado la que fuera responsable de las políticas de Igualdad y Servicios Sociales en la ciudad explicó los motivos por los que dio este consejo alegando en primer lugar: «no me he llevado nada de nadie y solo intenté ayudar a una familia, lo que no justifica la metedura de pata. Una familia con tres menores que además como madre se me rompía el corazón de pensar que estos menores durmieran en la calle». Lorenzo reconoció que fu «un exceso de confianza» y que nunca había dado este tipo de indicaciones a otra familia, «solo a esta familia le di, como sabéis, la dirección de una vivienda de una entidad bancaria».

Eso sí, Ana Lorenzo dejó bien claro lo que piensa al respecto de este asunto y es que no puede haber «tantas viviendas vacías de entidades bancarias y tantísimas familias en la calle. Por ello, voy a seguir con la cabeza muy alta, porque no me he llevado nada de nadie y voy a dormir además muy tranquila».

Por último, Lorenzo expresó en su comparecencias que espera que su dimisión «sirva de ejemplo» ya que existen «casos muy graves de corrupción y la gente no deja sus sillones. Por eso espero que sirva de ejemplo para que cuando un servidor o servidora pública se equivoca, lo reconozca, pida disculpas y dimita».

Este tema había llegado ya al Parlamento andaluz, ya que en la sesión de hoy el presidente regional del Partido Popular, Juanma Moreno, interpeló a la presidenta Susana Díaz, para que ofreciera su opinión sin recibir respuesta alguna. Una respuesta que sí había llegado por parte de otros representantes del partido, como por ejemplo de su responsable provincial, Irene García, aceptando (al igual que hiciera el equipo de Gobierno) las disculpas de la concejala.

