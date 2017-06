Carta de una feriante

Se llama María José y lleva toda la vida ganándose el pan con un puesto algodón de azúcar. Cada año recorre 22 fiestas populares a lo largo de Andalucía y tras el trato recibido por el Ayuntamiento de San Fernando, ha explotado. Lo ha hecho cansada por el desdén que los políticos muestran a su gremio y las dificultades que les plantean. De esta manera quiere dignificar su profesión y mostrar el rechazo a la intención del Ayuntamiento de San Fernando de llevar todos los puestos ambulantes a la última calle de la Feria (la única que no está asfaltada), quitar las mesas y sillas de los que ofrecen comida rápida y ser la de San Fernando la segunda feria más cara (según ella y tras la de Sevilla) de tasas a pagar.

Es por ello que ha escrito una carta en la que dirige todo lo que siente a los representantes municipales a nivel general. «Llevo 46 años viviendo en las ferias, para que nos entendamos todos, soy feriante. Sí, esos que viven en caravanas y nos ves, año tras año en tu ciudad o pueblo. Nuestra vida es dura, muy dura, quizás pensarás que como muchos trabajos, seguramente que sí, el único problema añadido es que no sólo somos uno el que se encuentra con los problemas, si no toda la familia, por ellos es doblemente más difícil».

Así comienza la misiva, que continúa exponiendo como todas esa dificultades se van sobrellevando siendo la manera de vivir que han elegido ya sea porque nacieron en el mundo de la feria o se dejaron embriagar por él. Como ella asegura todas esas dificultades de esta vida las acepta, pero con lo que no puede son con las «injusticias» ni tampoco «la discriminación que hoy seguimos teniendo queramos o no».

«No quiero hablar hoy como empresaria, quiero hablar como madre. La mayoría de los recintos feriales no son actos para instalar nuestras caravanas, que son nuestros hogares. Problema con la energía eléctrica en pleno verano, es posible que llegamos a un recinto ferial y no tengamos luz, tengamos que esperas un día o dos para que se nos pueda ceder el suministro, esto sucede igual cuando termina la feria, da igual que tardes más días en desmontar tu atracción, la feria ya termino, ¡¡no necesitas luz!! Aunque en tu caravana estés a 50 grados y tus hijos se deshidratan. No tenemos tampoco suministro de agua y desagües acondicionados para tener mínimos vitales. Eso sí, las cuotas establecidas por el Ayuntamiento se siguen abonando año tras años, con incremento en muchos Ayuntamientos del más del 30%».

A partir de ahí comienza hacer declaraciones muy duras y que muestran la otra cara de las ferias. «Muchas personas dirán, es que los feriantes ufff......, tela con ellos, son mal educados, y un largo etc. que decir públicamente no sería correcto. Cuando intentas dialogar con un cargo político, difícilmente te deja expresar, quizás porque creen que no puedes llegar a un dialogo correcto piensan que no estas a su altura. Yo personalmente, he estado en más de una ocasión reunida con algún cargo político o administrativo y he visto cómo se crean barreras que me costaron derribar. Es cierto que en las ferias hay todo tipo de personas, como en cada rincón de este mundo. ¿Pero algunas de las personas que hoy viven dignamente no lucharía con todas sus garras para defender los derechos mínimos de sus hijos? Algunos pensaran el porqué de esta carta que sale del corazón de una madre de feriantes. Pues porque en muy pocas ocasiones vi, defender públicamente a un cargo político el sector de los feriantes. Ya que cuando se enciende las luces de colores, el hechizo de la magia hace olvidar las injusticias que esconde el recinto ferial».

Y para rematar María José asegura que está orgullosa de ser feriante. «Lo digo alto y claro no para que se me escuche, si no para que se me entienda. Pero también desearía ser respetada por mi profesión, por como soy y quien soy. Mi agradecimiento por su compresión y ganas de terminar con las cosas mal hechas como se hacen en San Fernando».

Y es que como explica tras haber escrito esta carta, aún desconoce el lugar exacto donde se tiene que poner en la feria de San Fernando, un lugar que cuenta con las tasas más altas a las que tiene que enfrentarse y que cuya reestructuración en busca de ganar más gente deja, según María José, de lado a los propios feriantes. «Incluso nos dijeron que es que había muchos puestos y querían reducir el número. No entendemos su postura».

Es por ello que decidió 'vomitar' todo lo que piensa y siente en una carta dirigida a los políticos.