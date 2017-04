Dos años sin que se convoque la mesa por el empleo

A pesar de que el empleo es uno de los principales discursos del Gobierno municipal, desde el Partido Popular se considera que el equipo liderado por Patricia Cavada, solo se queda en palabras y no realiza ninguna acción o iniciativa encaminada a mejorar la situación de desempleo de la ciudad, que supera a los 12.100 parados. De esta manera el presidente de la formación popular aseguró que ya se han cumplido dos años desde la última vez que se convocó la mesa por el empleo. «Antes era muy importante y había que convocarla cada poco tiempo, pero ahora parece que no, que da igual y por mucho que dicen que la van a convocar ya no creemos nada».

Aunque no es lo único que lamente el Partido Popular en materia de empleo, ya que su mayor crítica se dirigió hacia la partida que ha llegado a la ciudad para poder realizar cursos para parados. En este sentido La Isla contará con cuatro cursos de índole público por un importe de 85.000 euros, «cuando desde el Ayuntamiento se solicitó una partida de 97.000 euros. Pero si lo comparamos con otras ciudades, vemos como el trabajo del PSOE y del PAes insuficiente puesto que en Chiclana se solicitaron 290.000 euros y se les ha concedido 220.000 y Puerto Real más de medio millón de euros y cuenta con 461.000 euros. Por qué el Ayuntamiento no solicitó más es la cuestión».

Desde el PP llaman la atención a que mientras que en San Fernando se atenderán entre los cuatro cursos (dos de inglés y dos de ofimática) a unas 60 personas, en Chiclana (que tiene también más de 12.000 parados) se darán cursos a más de 150 alumnos y en Puerto Real se duplican estas cifras a pesar de contar con unos 5.000 parados.

«Por mucho que digan aquí está la prueba de que no trabajan por el empleo puesto que piden menos que los demás y por lo tanto le dan menos que a los demás. Ya no valen las excusas de que es culpa de los demás, están gobernando y ahora deben trabajar por la ciudad, pero Cavada parece más preocupada en otras cosas en vez de en San Fernando».

Falta de consenso

Por otro lado José Loaiza se refirió al último pleno municipal en el que se tumbaron las ordenanzas municipales y se retiró el punto de la aprobación del pago del servicio de recogida de animales que lleva un año sin contrato. «Aquí se ve que el PSOE tampoco quiere participación. Las ordenanzas no han sido aprobadas porque no ha habido consulta ni con taxistas, ni comerciantes, ni vecinos, ni grupos políticos y así no se puede gestionar en minoría».