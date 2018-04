SANIDAD Las ambulancias sólo cuentan en horario nocturno con la asistencia de un conductor Ana Mestre (PP) denuncia que el gobierno de Susana Díaz “se ha inventado una modalidad de transporte sanitario"

La parlamentaria y vicesecretaria del PP andaluz, Ana Mestre, ha vuelto a reivindicar el cuarto centro de salud para San Fernando. "Es inconcebible que La Isla, con 100.000 habitantes, no tenga cerrado su mapa sanitario y, además, continúe sin reanudarse las obras del Centro de Salud de Camposoto, paralizado desde hace siete años y sin presupuesto para la reactivación de las obras", aseguró.

Este problema de ineficacia que sufre San Fernando, "es fruto de los 40 años del gobierno del PSOE al frente de Andalucía. 40 años sin ser capaces de atender a las necesidades sanitarias que tiene la ciudadanía isleña. Vamos a seguir exigiendo el fin de este agravio comparativo trabajando con los vecinos para poner fin a una situación insostenible".

A esta situación sanitaria "precaria e insuficiente" se le une un grave problema "con los mismos nombres y apellidos, que son los del PSOE de Andalucía y el gobierno de Susana Díaz".

Mestre denunció que el nuevo pliego para la concesión del servicio público de ambulancias en la provincia de Cádiz contempla una nueva modalidad, la A1 EE, inexistente en el del RD 836/2012 de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, en el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, en relación con la dotación de personal en las ambulancias asistenciales de clase B.

La Junta de Andalucía se ha inventado así una nueva modalidad -"que no existe, que es ilegal"- que viene a mermar la asistencia sanitaria. La parlamentaria popular explica que lo que pretende la administración regional es contratar ambulancias no asistenciales, que denomina (A1EE) y necesitan de un solo conductor o TTS, como ambulancias de la red de transporte urgentes (tipo B), con el único objetivo de ahorrar "en aquello que no se puede escatimar que es la atención sanitaria a los andaluces". Con el nuevo pliego solo en Cádiz capital y San Fernando se dota de 2 TTS en las ambulancias asistenciales pero únicamente "de siete de la mañana a diez de la noche, el resto de horas la 'atención' recae en un conductor de ambulancia". Pero la provincia, en general, sólo va a contar con ambulancias A1EE, una medida con la que el PP ya se ha mostrado en total desacuerdo.

"Exigimos –subrayó- la marcha atrás de la Junta de Andalucía y que no siga adelante con la licitación de este servicio conforme a los actuales requerimientos", afirmó. Además, y si bien es cierto que la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias (EMERSAN) ya han recurrido el citado pliego en Huelva, Córdoba, Granada y Cádiz, el PP entiende que, detrás de esta situación, se encuentra "una decisión política del gobierno andaluz, que lo que ha perseguido es ahorrar, y en la salud de los isleños y del resto de andaluces no se puede escatimar. Ese criterio economicista de la Consejería de Salud debe desaparecer inmediatamente puesto que está siendo muy perjudicial para los gaditanos, los isleños y los andaluces".