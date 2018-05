Incidente aéreo Abraham Mateo pierde el anillo de casada de su madre en un avión de Iberia El cantante isleño pide a la compañía que le ayude a recuperarlo: «significa mucho»

El cantante isleño Abraham Mateo ha lanzado un mensaje pidiendo auxilio en sus redes sociales. El cantante ha perdido el anillo de casada de su madre entre uno de los asientos de un avión y no puede recuperarlo.

Todo ha sucedido cuando Abraham Mateo volaba desde Madrid a Lima acompañado de su madre que le estaba comentado que este año se cumplía las bodas de plata, es decir los 25 años de casada con el padre del isleño.

El cantante le pidió a su madre que le dejase su anillo y «con la broma, mirándolo y jugando» se le cayó en una zona inaccesible entre los asientos del avión. Mateo comparte con sus seguidores que estuvo dos horas intentando recuperarlo y no pudo: «Me sentía muy mal. Me sentía culpable porque es un anillo muy, muy especial», confiesa.

⚠️ @iberia POR FAVOR, AYUDA ⚠️ #IberiaTieneMiAnillo 🙏🏼💍

Agradecer a toda la tripulación por el trato y la paciencia con la que me trataron intentando ayudarme en todo momento... pero necesitamos un mecánico que desmonte el asiento para recuperar el anillo. @iberia 🙏🏼 pic.twitter.com/Bl16XuBRJk — Abraham Mateo (@AbrahamMateo) 6 de mayo de 2018

Abraham Mateo ha querido compartir el suceso con sus seguidores y con la compañía aérea, con el objetivo de que le ayuden a recuperar el anillo. La respuesta de Iberia no ha tardado en llegar. La compañía ha lamenta lo ocurrido y ha solicitado al cantante información relativo al número de vuelo y asientos para intentar solventar el siniestro. Parece que la fortuna sonríe al isleño que acaba de estrenar el vídeo de 'Se acabó el amor' y que cuenta con la participación de Yandel y Jennifer López.