Óscar Aragón: 14 meses de protesta de acto en acto

Pleno del Ayuntamiento de San Fernando. La gente se está sentando y en una de las esquinas ya se encuentra Óscar Aragón con una camiseta en la que se puede leer: «Cumplir [sic] vuestro compromiso. Quiero trabajar, no mendigar». Presentación del cupón que la ONCE dedica a Camarón, entre el público ya se puede ver a Óscar con su camiseta. Igual ocurre cuando se da a conocer la programación flamenca para este verano o cuando se inaugura de manera oficial la temporada de playa. Entre los asistentes aparece Óscar con su camiseta.

Y así suma ya 14 meses acudiendo sin falta a cualquier rueda de prensa, pleno, evento o actividad con cargos municipales a exponer su reivindicación. ¿Y qué es lo que pide? Pues que saquen adelante su proyecto para poner un quiosco en alguna zona de San Fernando. Su historia comenzó hace 20 meses. Óscar llevaba ya un año en el paro, era acuicultor, y estaba cansado de echar currículos sin obtener respuesta alguna. Fue entonces cuando pensó en el autoempleo.

Para ello hizo diferentes estudios y se decantó por la posibilidad de colocar un quiosco en la calle. Para ello se informó y comprobó que en San Fernando no hay decreto ni regulación municipal sobre este asunto y por tanto prevalece la orden superior, es decir el reglamento de la Junta que, en este asunto, deja que sea el concejal de cada localidad el que decida al respecto si no hay norma. Hizo su proyecto, buscó el modelo, la empresa para la colocación, hizo el presupuesto y su intención era pagar por ocupación de la vía pública.

La respuesta fue que lo tramitara formalmente. No fue aceptado, no estuvo conforme por lo que alegó y tras un tiempo comenzó sus protestas. En todo este tiempo se ha reunido varias veces con los responsables municipales que finalmente estudiaron su proyecto. Le cambiaron el modelo de quiosco por uno acorde a la nueva imagen que quieren de la ciudad, hicieron los pliegos y6 la documentación, pero cuando llegó a contratación los técnicos decidieron que no se había ajustado a derecho y se tuvo que comenzar de nuevo toda la gestión. Uno de los problemas, entre otros, era que no se había realizado el expediente por la delegación competente.

Al final se cambia todo y se decide realizar un concurso público sacando tres quioscos a licitación, cuya colocación y montaje dependerá del Ayuntamiento y lo que se abonará será una especie de canon. Debía haber salido ya, pero los trámites siguen retrasándose. Según Óscar, él contará con un 10% de tanteo, teniendo cierta ventaja en caso de empate en los criterios, algo que permite la ley para aquellos ciudadanos por los que se inicia un expediente de concesión de servicios.

Pero ahora está en manos de los criterios, la mayoría de ellos sociales, para poder hacerse cargo de uno de los quioscos. A pesar de todo sigue con su reivindicación. «Creo que lo que pedía era fácil y me salía más ventajoso una tasa de ocupación de vía pública que un alquiler de un local. Muchos me preguntan porque no alquilo un local y es porque las cuentas para iniciar la actividad me salen de la otra forma. Ahora si sale el concurso el canon será incluso más ventajoso y podría contar con un empleo con el que mantener a mi familia».

En cuanto a sus protestas, que hay que decir que mantiene casi de forma diaria, asegura que hay momentos en los que les cuesta más continuar y toros en los que no ve otra forma de mostrar su frustración y desesperación ante las trabas administrativas. «Lucho porque no me queda otra. Cuando te reúnes con ello todos son buenos palabras y que se va a solucionar en poco tiempo. Pero el tiempo pasa y no es así y les quiero recordar que yo sigo ahí empujando y que no voy a parar hasta que cumplan con lo que tantas veces se han comprometido».