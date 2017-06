Ventajas e inconvenientes de solicitar un crédito rápido

Los préstamos rápidos han tenido un crecimiento muy amplio en los últimos años. Cada vez son más las personas que se deciden a pedir un crédito online, como alternativa a pedirlo a través de una entidad bancaria. Puede ser una solución a tener en cuenta para solventar algunos problemas o gastos imprevistos que surgen en el día a día. A continuación, analizamos las mayores ventajas y los inconvenientes que puede tener la solicitud de este tipo de financiación, con respecto a las demás opciones que se encuentran en la actualidad. De esta forma, podrás decidir más fácilmente si es una alternativa adecuada o, si por el contrario, pesan más las desventajas.

Ventajas de pedir un préstamo rápido online

Las ventajas más evidentes de un crédito rápido, y por las que la mayoría de personas los solicitan, son la rapidez en la solicitud y en la concesión del dinero y la sencillez con la que se solicita. Todo el proceso se realiza de forma online, sin necesidad de moverse de casa. Solo es necesario rellenar el formulario online de la página web, en la que, por lo general, se pedirán algunos datos personales y referidos a la cuenta bancaria, necesaria tanto para hacer el depósito del dinero como para devolverlo.

La respuesta a la solicitud también suele ser rápida, mucho más rápida que en los bancos tradicionales. Además, una vez aprobada la solicitud, no tardan más de 48 horas en ingresar la cantidad de dinero indicada.

Otra ventaja a considerar es que no hay que hacer ningún tipo de papeleo para realizar la solicitud de un préstamo rápido, como es habitual para pedir un préstamo al banco. En este caso, una vez aprobada la solicitud, simplemente nos pedirán que mandemos a través del email o del correo ordinario, una serie de documentos, como puede ser una fotocopia del documento de identidad, de la cuenta bancaria, y posiblemente, algún justificante de nuestros ingresos. Sin embargo, en ocasiones ni siquiera se pide un justificante de la nómina o de los ingresos de los que disponemos.

Tampoco es necesario disponer de un aval que te respalda, que es muchas veces el motivo principal por el que se rechazan las solicitudes de préstamos en los bancos, ya que muchas personas carecen de una propiedad o de una persona que les avale.

Por otro lado, al contrario de lo que ocurre en los préstamos de las entidades bancarias, con los créditos online no hay que dar explicaciones de las razones por las que se pide el dinero ni de lo que se va a hacer con él. Muchas veces, no nos apetece dar explicaciones de los problemas que nos surgen, por lo que es otro aspecto importante a tener en cuenta, ya que aporta una mayor intimidad y libertad de acción que los bancos tradicionales.

Otra de las ventajas más destacadas es que hay bastante libertad a la hora de elegir la cantidad de dinero que vamos a solicitar y también para elegir el plazo de devolución, dentro de los límites que se ofrecen.

Los préstamos rápidos pueden ser una buena alternativa tanto para particulares como para empresas o para autónomos, ya que es una manera rápida y sencilla de obtener el dinero que se necesita en un momento determinado para el negocio.

Desventajas de solicitar un crédito rápido

Las ventajas de los créditos rápidos son muchas, y hemos visto que es una forma sencilla y rápida de obtener el dinero que se necesita. Sin embargo, es importante también tener en cuenta las desventajas y estar perfectamente informado antes de realizar la solicitud.

En primer lugar, la cantidad de dinero que se permite solicitar no es demasiado alta, por lo que no es una solución adecuada para importes muy elevados. Además, cuando la cantidad que se pide es alta, se suelen requerir más requisitos, como puede ser el presentar una nómina, o un aval que te respalde. Aunque en el caso de importes pequeños no será necesario presentar estos documentos.

Por otro lado, los tipos de interés normalmente son bastante elevados, es decir, el dinero que hay que devolver por el dinero que se presta, por lo que puede no ser una buena idea si la cantidad que se pretende solicitar es muy pequeña.

Además, si el solicitante se encuentra en una lista de morosos, como la ASNEF, es muy difícil que le concedan el préstamo.

En definitiva, los préstamos rápidos pueden ser una solución muy adecuada para una gran cantidad de personas, si la cantidad de dinero que se necesita no es muy elevada y si se cuenta con unos ingresos para hacerle frente. Sin embargo, es muy importante leer detenidamente todos los detalles de las condiciones, que aparecerán en la página web, y tener clara toda la información y las obligaciones que se generan cuando se pide un préstamo de estas características.