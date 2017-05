Los vecinos del Paseo recelan de la música en directo que plantean los chiringuitos

Los vecinos del entorno del Paseo Marítimo no ven con buenos ojos que los chiringuitos tengan música en directo los fines de semana. La iniciativa lanzada por uno de los empresarios que explota alguno de los locales de la playa Victoria para celebrar actuaciones de flamenco y carnaval los viernes y sabado por la noche no ha sentado bien a las distintas comunidades de vecinos de la zona de Muñoz Arenillas. La intención de los hosteleros no es otra que habilitar música en directo sin amplificador en los locales de playa los fines desemana entre las 22 horas y la medianoche, sin embargo, la asociación de Vecinos Muñoz Arenillas, una de las más combativas contra el ruido, el botellón y la movida, ha puesto serios reparos.

Representantes de los chiringuitos informaron este jueves por la tarde a los vecinos del programa de actividades lúdicas que preparan para el verano, entre las que se encuentra la celebración de actuaciones musicales. Los vecinos, por su parte, han agradecido la deferencia de los empresarios a la hora de evacuar la consulta y transmitir esta iniciativa, sin embargo, advierten de que la ley es clara y ellos no la pueden cambiar, es decir, la licencia de explotación recoge que son bares con cocina, «pero sin música», aunque se hacen algunas excepciones a lo largo del día.

Los vecinos temen que las actuaciones musicales que proponen los chiringuitos los fines de semana terminen en un desmadre y provoquen graves molestias por ruido y concentraciones a las puertas de los locales.

Los empresarios pretenden revitalizar la zona y sacar rédito al verano con este tipo de actividades, que han desaparecido del programa público. No hay que olvidar que el consistorio gaditano decidió el año pasado no encender los focos que iluminaban la playa Victoria para ahorrar dinero y reducir la contaminación lumínica. La medida se puso en marcha desde el mismo inicio de la temporada estival.

La medida causó sorpresa entre los negocios de la zona. La iluminación fue una iniciativa que se venía aplicando desde hacía 19 años. La puso en marcha el anterior equipo del PP para dinamizar el entorno del Paseo, especialmente durante los años más duros de la crisis instalando un total de 190 puntos en las tres playas de extramuros. El coste era elevado, pero tanto los establecimientos del entorno como el comercio ambulante lo agradecieron.

Otra de las medidas aprobadas por el Consistorio y que llevará a cabo este verano será la supresión de las barbacoas del Carranza. En su lugar será el Carnaval el que amenice la noche del Trofeo. Bajo la denominación de ‘Batalla de Coplas’ distintas agrupaciones de Cádiz tomarán el Paseo Marítimo.

Los vecinos de Muñoz Arenillas mostraron su descontento el pasado año con el Ayuntamiento por la ausencia de comunicación y diálogo en relación a la instalación de escenarios en el Paseo Marítimo para la celebración de conciertos durante el Trofeo Carranza. El malestar surgió después de que el Consistorio comunicara que instalaría dos escenarios para unos conciertos que se celebrarían los días del Trofeo. Fue una iniciativa que se planteó como alternativa a las tradicionales barbacoas del torneo veraniego. El secretario de la Asociación de Vecinos, Juan Luis Bernal, manifestó su disconformidad con la forma de actuar del equipo de Gobierno ya que consideró entonces que se podían haber reunido con ellos para explicarles la idea y valorar sus opiniones.