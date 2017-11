PREMIOS Unos galardones de altos vuelos Aviación Naval de la Armada, Airbus, la ganadería Núñez del Cuvillo y el periodista Carlos Herrera reciben los premios de LA VOZ, que este año cumplen su duodécima edición

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 07/11/2017 22:52h Actualizado: 07/11/2017 23:04h

Como cada año, LA VOZ ha querido destacar a personalidades, entidades, colectivos e instituciones gaditanas o vinculadas con esta provincia por su brillante labor y trayectoria durante todo este 2017 y, sobre todo, por llevar a gala el nombre de Cádiz. A lo largo de estos últimos años, más de medio centenar de premiados han sido ya distinguidos con estos galardones que se han convertido en un auténtico referente en la provincia.

En esta ocasión, los elegidos en estos premios -que este año cumplen su duodécima edición- puede decirse que son de “altos vuelos”. Una institución centenaria como la Aviación Naval de la Armada, una empresa líder en el sector aeronáutico como Airbus, la señera y más que reconocida en toda España ganadería Núñez del Cuvillo y una de las voces de referencia en las ondas como la del periodista Carlos Herrera han sido protagonistas este martes de los XII Premios de LA VOZ, patrocinados por la Fundación Cajasol y entregados en el Parador Hotel Atlántico.

El acto, conducido por el director de la Cadena Cope en Andalucía, Joaquín López-Sáez, ha estado presidido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acompañada del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entre otras autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz; el delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Alfonso Pozuelo; además de diputados provinciales y concejales de la oposición en el Ayuntamiento gaditano.

El primero de los galardonados que ha recogido el premio ha sido la ganadería Núñez del Cuvillo. El encargado de recoger el premio de manos del director gerente de ABC en Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart, fue Álvaro Núñez Benjumea, hijo de Joaquín Núñez el Cuvillo. Ha destacado que el premio “no es sólo para mi padre sino para todas las generaciones que nos han precedido. Somos la octava generación que hemos criado y lidiado toros para una fiesta tan pura y verdadera donde el torero pone su vida en juego para crear arte”.

A continuación, el turno fue para la Aviación Naval española. El director de ABC Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco, ha entregado el premio al Almirante jefe del Arsenal de Cádiz, Santiago Ramón González Gómez, que ha expresado a los asistentes que “ha sido todo un honor recibir este premio porque no podíamos tener mejores compañeros de vuelo que el resto de los galardonados. En nombre de la Armada española me gustaría darles la enhorabuena por su carisma y éxito sintiéndonos doblemente honrados al recibir el premio con vuestra compañía”.

Ha añadido que la historia de la Aviación “es la historia de las Fuerzas Armadas y en estos 100 años en los que muchos profesionales de la Armada han derramado esfuerzo y sacrificio con la única tarea para servir los españoles, a ellos quiero brindarles este premio. A ellos y a lo que ha sido, es y será el único objeto de la Aviación Naval, que es servir a los españoles buscando una España mejor y en paz”.

La tercera premiada de la noche ha sido la empresa del sector aeronáutico Airbus, cuyo representante en Andalucía, Juan Silva Campos, que recibió el galardón por parte de la directora general de ABC, Ana Delgado Galán; ha dedicado esta distinción “tanto a los empleados de las plantas de El Puerto de Santa María y de Puerto Real como a los directores de ambas, que no nos han podido acompañar, pero que sin duda sin su compromiso este premio nunca hubiera sido posible”.

Por último, el periodista Carlos Herrera ha recibido el premio a su trayectoria de manos de la presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena. Con el humor que le caracteriza, el locutor ha destacado que este premio “pasa ya a formar parte de una repisilla de mi alma y me honra compartirlo con mi aviación naval favorita, con mi ganadería favorita y mi fábrica de aviones favorita”. Ha destacado su vinculación con Cádiz, “donde me paso media vida” asegurando entre risas que “estoy por irme al ayuntamiento ahora mismo a decirle al retén de guardia y al alcalde que me apunte como gaditano”.

Tras las intervenciones de los premiados, el presidente de la Fundación Cajasol, patrocinadora de estas distinciones, Antonio Pulido, ha dirigido unas palabras en las que además de felicitarlos, ha destacado las excelencias de cada uno de ellos asegurando que “es un honor para nosotros estar aquí esta noche por dos motivos. Por un lado, por el nivel de los galardonados y por otro porque nos unen muchos años con Cádiz. Creemos que hay que devolverle a la sociedad parte de lo que nosotros recibimos de ella”.

Clausura de la ministra Cospedal

El acto de entrega de los premios ha sido clausurado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que en primer lugar ha resaltado la labor de LA VOZ, de sus directivos y profesionales consiguiendo que su nombre “se haya consolidado como líder digital en la provincia de Cádiz, demostrando que todas las transformaciones tecnológicas no han hecho mella en los valores profesionales y deontológicos que distinguen a las cabeceras de Vocento”.

Cospedal destaca el papel de Cádiz como cuna de la libertad y el constitucionalismo

Como ministra de Defensa, ha agradecido particularmente el premio concedido a la Aviación Naval en este año de conmemoración. Ha definido a Carlos Herrera como “el titán de las ondas” destacando que “es una referencia excepcional del periodismo escrito, radiofónico y televisivo estando comprometido con la información entretenida, veraz y con el derecho a informar a todos los españoles”.

Cospedal ha expresado su admiración por Airbus insistiendo en que “no se entiende la historia reciente de Andalucía sin su vinculación con la aeronáutica y esta empresa ha situado a Cádiz y a Andalucía en la primera línea de la renovación tecnológica, desde sus plantas en Puerto Real y El Puerto de Santa María a las situadas en la provincia de Sevilla ofreciendo además trabajo para las industrias auxiliares que han dado empleo para miles de personas”. Respecto a la ganadería Núñez del Cuvillo, ha destacado que es “reconocida en todas las plazas de España por la casta y bravía de sus reses convirtiéndose en un claro exponente de estos festejos”.

Pero la ministra, en su visita a Cádiz, cuna de la libertad y del constitucionalismo, no ha querido pasar por alto la situación que se está viviendo en Cataluña y en todo el país en estos momentos. Ha afirmado que Cádiz fue “lugar de reunión de los primeros constituyentes llegados de ambos hemisferios con una misión, la de fundar la moderna nación española. Ellos regalaron la Constitución a la causa eterna de la libertad. Ellos dijeron a sus compatriotas que los ciudadanos son libres e iguales y ese pensamiento inmortal hoy nos sigue inspirando a todos y sirviendo de guía en las horas más difíciles de nuestra convivencia”.

En clara referencia a los independentistas, ha añadido que “han atacado los derechos de los españoles y en el estado de derecho no hay prebendas, no hay bandos y la ley es igual para todos. Y ahora vuelven a enfangar la vida social catalana con una retorica mártir y victimista”.

Para Cospedal, “han introducido la fractura y el dolor en familias catalanas, han tratado de desunir y han adoctrinado desde la más tierna edad fomentando la división, el odio y la discordia. Y con dinero público han protagonizado un auténtico asalto a la democracia. Con tal de engañar lo han pervertido todo”.

Ante la proximidad de las Elecciones Autonómicas de Cataluña el próximo 21 de diciembre ha lamentado que “algunos partidos separatistas excluyentes ya están demostrando que van a jugar a la trampa de un doble juego. Se presentarán no para hacer propuestas sino para intentar deslegitimar el proceso electoral aunque fracasarán”.

Ha finalizando insistiendo en la idea de que “necesitamos un gran acuerdo que nos obligue a los partidos demócratas a rechazar un solo intento de chantaje. Sí al diálogo y a las negociaciones en el marco de la lealtad institucional. No a las amenazas y al sometimiento. No nos dejemos intimidar, se lo debemos a miles de catalanes, a la democracia y a los constituyentes de 1812 que incluyeron en amor a la patria en la Carta Magna”.