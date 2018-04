MUELLES El tren de mercancías Sevilla-Sines se retrasa una semana Hasta este miércoles no ha sido rentable que partiera del muelle hispalense hacia el Atlántico sin pasar por Cadiz

M. MORALES

Hace siete días se hizo público, con presentación en sociedad y rueda de prensa incluidas, la inauguración de la línea ferroviaria que enlazará el Puerto de Sevilla con los muelles de Sines (al sur de Lisboa, Portugal) con la que se dará servicio al tráfico de mercancías en contenedores a través del océano Atlántico. Responsables de las administraciones y firmas implicadas posaron ante varios contenedores ya montados en el tren y la imagen se dio por buena. Todos pensamos que la partida de la primera carga era inminente.

El tren ha salido con 26 contenedores (unos 52 teus) seis días más tarde de lo anunciado. El próximo previsto debe partir este viernes, para cumplir con la frecuencia de dos trenes a la semana como adelantaron desde MSC y la Autoridad Portuaria de Sevilla. Según apuntan fuentes relacionadas con el tráfico de mercancías, la viabilidad de esta línea no está tan clara, lo que no quiere decir tampoco que no responda a interereses comerciales de MSC, que ha adquirido parte del tren portugués Medway y que está empeñada en sacar adelante esta vía de mercancías.

Tampoco significa que finalmente la línea no se ponga en marcha, ni que Sevilla no logre recuperar el tráfico de contenedores que perdió en 2017 debido a la competencia que le hizo el puerto de Huelva. Lo único que indica claramente es que el volumen de carga no es ni de lejos el que se ha contado en un principio.

Desde la Autoridad Portuaria de Sevilla se explicó que la línea promovida por la empresa de transporte marítimo MSC, y que siempre ha trabajado con el puerto de Cádiz para estos tráficos, conectaría Sines y Sevilla con una frecuencia incial de dos circulaciones semanales, cada una de ellas con una capacidad neta de 900 toneladas de mercancía.

Estas cifras fueron avaladas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, el miércoles pasado, 4 de abril, durante la presentación de la nueva conexión ferroviaria, junto al director de la oficina central de MSC en España, Ignacio Ballester, y al director de Boluda Maritime Terminals, Francisco Montes.

El director de la oficina central de MSC en España, Ignacio Ballester, explicó a los medios allí congregados que esta línea ferroviaria entre Sevilla y Sines ha sido ideada para funcionar con una circulación al día, pero que la «prudencia» y la estrategia comercial llevan a iniciar las operaciones con dos frecuencias semanales.

Es evidente que estas previsiones de MSC fuero al alza, según indica el tren parado en el muelle sevillano. Todo indica que la frecuencia inicial es en principio de un solo tren a la semana.

Las estimacines de MSC son muy optimistas respecto al tráfico en el puerto de Sevilla

Durante la presentación, el responsable de MSC también subrayó que «la idea es que esta nueva línea ferroviaria cuente con una expedición cada día, toda vez que cada uno de los convoyes contará con 56 contenedores, ofertando una capacidad neta de carga de 900 toneladas de mercancía por cada expedición». Teniendo en cuanta el ritmo actual de salidas, que por ahora es ninguna, esta estimación no parece muy prudente.

Según fuentes consultadas por este periódico y especializadas en tráfico de mercancías, es cierto que la nueva conexión ferroviaria ofrece ventajas en el tiempo de transporte o 'transit time', que por tren se reduce a unas 17 horas (puesto que la línea ferroviara pasa primero por Mérida y después va dirección sur hasta Sevilla, y al revés), mientras que el tiempo aumenta hasta las 23 horas si se hace por vía marítima.

Pero las mismas fuentes explican que el 'transit time' no es el único factor a tener en cuenta para examinar la rentabilidad de una línea de transporte. Entre los citados se encuentra el tiempo de espera para cargar el tren o el barco, o quién paga el transporte hasta el puerto de Sevilla, cuando en Cádiz entraba la mercancía directamente por mar, entre otros aspectos a considerar.

Contenedores en el muelle de Batán

Contexto

Cabe apuntar que la nueva estrategia ofensiva del puerto de Sevilla es una reacción a la caída del 5,3 por ciento en su tráfico de mercancías, que acusó una fuerte pérdida de contenedores del 24%. Gracia defiende que el Puerto «tiene la obligación de conectarse de la mejor manera posible» con los nodos logísticos «más importantes».

Y es que según Manuel Gracia, la conexión ferroviaria entre Sevilla y Sines implicará un tráfico anual de hasta «10.000 contenedores».

«Aspiramos al máximo de actividad que permita la recuperación de carga», ha dicho, defendiendo que la Autoridad Portuaria de Sevilla trabaja además en «estrategias comerciales» para captar otros tráficos novedosos. Todo ello, en un contexto en el que el Puerto de Huelva opera ya la terminal ferroviaria de Majarabique, enclavada en el área metropolitana de Sevilla, a través de la empresa Termisur.