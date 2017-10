Tráfico pone en marcha una dura campaña de controles Durante siete días se concentrarán en las carreteras gaditanas inspecciones de velocidad, alcohol, drogas, documentación y uso del móvil

J. RODRÍGUEZ

23/10/2017 12:43h Actualizado: 23/10/2017 12:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ojo al volante durante los próximos siete días. La DGT ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña de vigilancia en las carreteras para controlar varios aspectos de la seguridad vial. Así, los agentes de la Guardia Civil establecerán controles de velocidad, alcoholemia, drogas y para verificar que la documentación del vehículo está en regla. Esta misma campaña, que concluye el próximo domingo, persigue también el uso del móvil al volante.

El exceso de velocidad se mantiene como la principal causa de sanción en Cádiz. Según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, los radares fijos que se encuentran ubicados en las carreteras gaditanas cazaron el año pasado a 49.569 infractores, mientras que los dispositivos móviles controlaron a 744.005 vehículos y sancionaron a 34.008 conductores por pisar el acelerador por encima de lo permitido.

Interior ha explicado que uno de los motivos para llevar a cabo una vigilancia especial en vías convencionales se debe a que durante 2016 fallecieron 964 personas en accidentes de tráfico en este tipo de carreteras en el conjunto del país. De hecho, en la provincia se registraron en 2016 fue 41 muertos en accidentes de tráfico tanto en vías urbanas como interurbanas, incluidos además las víctimas por atropello. Ese año se contabilizaron 2.757 accidentes con 211 heridos hospitalizados y 3.942 leves. Las últimas referencias de la Dirección General de Tráfico revelan que 32 personas fallecieron en la provincia en accidente de tráfico en 2015, frente a los 41 de 2014.

Otro de los controles que tendrá lugar durante esta campaña será el de alcohol. La Guardia Civil practicó el año pasado en las carreteras gaditanas 84.061 controles de este tipo y 1.993 conductores dieron positivo. Igualmente, también se llevaron a cabo 1.827 controles de droga con un resultado de 655 denuncias.

Una campaña similar a la que se ha puesto en marcha este lunes tuvo lugar a mediados del pasado mayo. El exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad y el inadecuado mantenimiento del vehículo fueron las tres infracciones más comunes, que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectaron entonces entre los más de 95.000 vehículos controlados durante los siete días de campaña de vigilancia y en la que se denunciaron a 5.788 conductores en el conjunto de Andalucía.

En la campaña de mayo, 3.252 conductores fueron denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida, lo que significó más de la mitad de las denuncias interpuestas.

Otra de las infracciones más habituales entonces fue el no uso del cinturón de seguridad o la ausencia de sistema de retención infantil en menores. Sólo en una semana, 366 personas fueron denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban y otras 20 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil.