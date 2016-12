Los trabajadores de Pascual irán a una huelga indefinida el 11 de enero si no hay avance

La plantilla de las clínicas Pascual no baja la guardia y anuncian que volverán a convocar una huelga indefinida si no se avanza en ese preacuerdo firmado entre el SAS y la dirección de la empresa sanitaria. El presidente del comité intercentros, José María Manzano, ha lamentado este martes que «una semana después del apretón de manos no se hayan producido nuevos encuentros para terminar de cerrar el asunto» y que «siguen sin ingresar pacientes de la sanidad pública» en los hospitales del grupo.

El paro daría comienzo el próximo 11 de enero si ninguna de las dos partes mueve ficha. Mientras tanto, aseguran que «seguirán muy de cerca» los acontecimientos, pues «nadie nos confirma que lo firmado sea una garantía». El portavoz sindical ha aludido a las declaraciones que hizo el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el pasado lunes en las que considera este documento un acuerdo en toda regla. Pero Manzano destaca que «parece que sólo él lo ve así, porque la dirección dijo que aún había mucho que negociar y el consejero de Salud, Aquilino Alonso, tampoco confirma que sea definitivo».

Es por eso que se plantean volver a las movilizaciones ante la falta de iniciativa por parte de ninguno de los dos bandos. Antes de anunciar ninguna acción, los trabajadores serán recibidos por el gerente del SAS en Cádiz para abordar la situación y ver qué pueden esperar. No obstante, destacan que «no van a confiar hasta que vean algún gesto», pues la experiencia del año pasado les dice que «un preacuerdo puede quedar en aguas de borrajas». Tampoco ven cambios sustanciales para que la solución vaya a ser diferente. A juicio del portavoz sindical, «el montante de dinero es parecido y todo se determinará en lo que queda por acordar como qué va a pasar con los pacientes de más que lleguen a las clínicas».

Mientras tanto, los hospitales públicos siguen recibiendo a los pacientes derivados de las clínicas Virgen del Camino (Sanlúcar), Virgen de las Montañas (Villamartín) y Santa María (El Puerto) que no ingresan a pacientes que estén estables. Todos ellos son remitidos o van directamente a los centros de Jerez, Puerto Real y Cádiz, donde se han tenido que habilitar plazas extra y abrir controles que estaban reservados desde hacía meses para poder asistirlos.

Fuentes de la sección de Sindicato Médico en el Puerta del Mar aseguran que «no ha habido cambios desde que se dio a conocer el preacuerdo y se siguen atendiendo en las urgencias a pacientes derivados de Frontela». Por eso exigen a la Consejería de Salud que explique a los usuarios si ese documento que se ha firmado «tiene ya alguna validez en la práctica o simplemente es otro anuncio sin contenido». Las fuentes consultadas consideran fundamental que «aclaren a los enfermos si tienen derecho a ser ingresados en las clínicas concertadas o han de ser sufriendo esos traslados que, en muchas ocasiones, se realizan a horas intempestivas, con las molestias y el riesgo que eso ocasiona».