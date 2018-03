Lotería ¿Tiene suerte la provincia de Cádiz en el juego? El goteo de premios para la provincia no cesa en los últimos cinco meses y La Línea y Vistahermosa se llevan el campanazo

M. LANDETA

Dinero llama a dinero y Cádiz parece señalada en la diana de la diosa Fortuna porque los premios se suceden en la provincia.

La vendedora de la ONCE Lourdes Horillo repartió este martes 175.000 euros en su punto de venta ubicado en la calle Antonio Ligero, a las puertas de un supermercado en Conil. El primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional del sábado dejó 600.000 euros en Jerez con el número 84.821 y el primer sorteo del cupón celebrado en marzo repartió 280.000 euros en Tarifa.

No acaba aquí la racha. Una semana antes, el cupón sonrió a una de las localidades más sacudidas por el paro y dejó más de 2,5 millones de euros en Barbate. En esta ocasión, fue el joven vendedor Adrián Porras el encargado de llevar la alegría hasta los 46 vecinos que decidieron comprar el cupón en las inmediaciones de Mercado de Abastos de la localidad. Además, uno de los afortunados se llevó La Paga: 3.000 euros al mes durante 25 años.

Estos abultados premios se quedan en calderilla si los comparamos con las «escandalosas cifras» que reparte el sorteo de Euromillones. Hace poco más de una semana, el 23 de febrero, un boleto validado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción se llevó un premio de 88.862.248 euros. El boleto fue sellado en la administración de loterías número 6 del centro comercial de Carrefour de Gran Sur-Torres Quevedo.

Los agraciados con semejante suma pertenecen una peña de unos setenta vecinos de localidades como La Línea, Manilva, Gibraltar y Estepona que han visto sus sueños cumplidos. Tras la lluvia de millones, la peña ha multiplicado por tres el número de miembros.

El 24 de octubre un boleto de Euromillones validado en El Puerto resultó premiado con más de 65,4 millones de euros. La combinación ganadora solo tuvo un acertante en toda Europa y el afortunado selló su combinación ganadora en el despacho nº 21.845, situado en la avenida Juan Melgarejo 1, en Vistahermosa. Esta pequeña administración portuense está tocada por la suerte porque en junio, ya repartió otro premio de primera categoría pero en el sorteo de la Primitiva. En aquella ocasión el montante alcanzó 14.510.295 euros. En total, administración de Diego Terry, casi 80 millones de euros solo contando estos dos premios de peso.

¿Y si me toca?

Aspiramos pegar el pelotazo. Soñamos ser ricos para poder despreocuparnos de «nimiedades» como la hipoteca, las facturas, el trabajo, las pensiones... Además, «no tenemos sueños baratos» y conseguir un ‘pellizquito’ que nos ayude a vivir holgadamente es «la ilusión de todos los días». Quizás por eso, hacemos caso omiso de estadísticas y seguimos apostando por los sueños para que se conviertan en realidad.

Los españoles han incrementado su inversión en loterías, apuestas deportivas y otros juegos online desde 2014, tras la caída experimentada a partir de 2010. La recuperación económica ha propiciado el aumento del gasto en juego y los hábitos de consumo también han variado. La Primitiva, por ejemplo, comenzó a jugarse en 1985 y tuvo desde sus inicios una gran aceptación. Casi 20 años después, en 2004, apareció Euromillones con solo tres países participantes: España, Francia y Reino Unido. Sin embargo, esta lotería Europea ha ido conquistando los corazones de los jugadores y ya vende más que la Primitiva.

El delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Cádiz, Carlos Fernández, matiza que «aunque en términos generales las ventas de lotería no se han incrementado, si que hay una repercusión indudable en la actividad del punto de venta. Es decir, se desplaza la demanda», explica.

No cabe duda, por lo tanto, de que «los premios tienen un efecto beneficioso porque hacen que las ventas se dinamicen pero un factor más determinante aún es la situación socioeconómica». Fernández hace referencia a que tener una renta ajustada o el paro que afecta a muchos hogares en Cádiz influye directamente en el dinero disponible para gastar en lotería. Los gaditanos destinan 87 euros por habitante a juegos activos (aquellos que requieren la participación del comprador al marcar la combinación ganadora como Primitiva, Bonoloto, Gordo, Quiniela...) La cifra está por debajo de la media española pero en cuestión de premios, sin embargo, la provincia está tocada con la varita de la suerte y la fortuna en le sonríe. «Un cliente que juega a un juego que no toca, no es un cliente satisfecho. Necesitamos ver y saber que toca, aunque no seamos nosotros los afortunados. Eso nos hace soñar», remata Fernández.