POLÉMICA ARCO Teófila Martínez: «No son presos políticos, pero yo no habría retirado las obras de ARCO» La exalcaldesa de Cádiz y otros dirigentes nacionales del PP se desmarcan de la censura de una obra sobre presos políticos

SARA CANTOS

«No hay presos políticos, hay políticos presos. Ahora bien yo no habría retirado las obras de una feria de arte ARCO». Con esa claridad se ha expresado este jueves sobre la polémica decisión de IFEMA la diputada del PP en el Congreso y presidenta de la Comisión de Educación, Teófila Martínez, en una entrevista para Servimedia.

La exalcaldesa de Cádiz, en declaraciones a La Voz, ha indicado que «lo que ha pasado en ARCO no es un tema que me interese especialmente, pero cuando me preguntan no me escondo... y reitero lo dicho, puedes estar de acuerdo o no, pero yo no la hubiera retirado, porque es una creación -a juicio del autor y de otras personas, artística, y está en el contexto de una feria de arte».

En sintonía con su conocido perfil reivindicativo en el seno de su partido cuando era alcaldesa, ha afirmado tener «meridianamente claro que en España no hay presos políticos, hay políticos presos de manera cautelar por los presuntos delitos que se están investigando. ¿Que de eso alguien quiere hacer una obra artística? Pues muy bien, pero no son presos políticos se fotografían como se fotografíen o se pinten como se pinten. Es -evidentemente- mi opinión personal. Siempre he sido escrupulosa en el respeto a las obras de los autores, cuando tuve el privilegio de ser alcaldesa de esta ciudad, antes y después».

Por este motivo, ha esgrimido la dirigente popular, «me hace algo de gracia cuando en Cádiz, por ejemplo, salen a opinar sobre esculturas, monumentos y pérgolas de manera tan ligera. Todos ellos obvian que eso es el resultado de la creación de un artista y, en esos casos, siempre elegidos en concursos nacionales o internacionales de arquitectura que convocamos para que fuera siempre el colegio de arquitectos quien eligiera».

A favor de la libertad de expresión

Pero Martínez no ha sido la única figura del PP que se ha desmarcado de la retirada de las polémicas obras de ARCO. Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, también ha asegurado este jueves que si hubiese dependido de él «no» se habría retirado la exposición al tiempo que ha negado en una entrevista a Servimedia todo tipo de «instrucción política».

Al hilo de la polémica, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también ha rechazado relación alguna del gobierno con la acción llevada a cabo en el marco de ARCO y ha subrayado que «el Gobierno no ha tenido nada que ver en la retirada de la obra de Arco» aclarando que ha sido Ifema quien ha tomado la decisión.

El primer dirigente popular en desmarcarse de la retirada de la obra fue el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quién a primera hora de esta mañana declaraba en una entrevista a La Ser que había «sido una decisión de IFEMA» desvinculándola absolutamente del gobierno. En su respuesta Zoido no dudó en afirmar que «el arte siempre es arte, y hay que ser muy respetuoso con la consideración del arte. Las obras de arte han de ser respetadas».

Sin llegar a condenar la decisión, pero desmarcándose tajántamente de la misma, remarcó que «en España se respeta la libertad de expresión y el gobierno la respeta» insistiendo en que había sido «la decisión de una entidad privada».

Este mismo jueves IFEMA se ha disculpado en un comunicado por la censura de la obra mientras que la galerista, por su parte, ha dicho que aceptará las disculpas.

La galerista Helga de Alvear retiró ayer de su estand en ARCO la polémica obra de Santiago Sierra «Presos Políticos en la España Contemporánea» después de recibir una petición de Ifema, el espacio en el que se celebra la muestra. Esta serie de 24 fotografías mostraba los rostros pixelados de varios «presos políticos» como Oriol Junqueras, acompañadas de unos textos que contienen varios errores en el uso de términos jurídicos y en la cronología de los hechos de denuncia.