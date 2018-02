MUNICIPALES 2019 Teófila acalla los rumores sobre su futuro político y anuncia que lo dirá solo ella La dirección del PP de la capital arropa a la diputada y concejal y advierte que «se ha ganado el derecho a decidir su continuidad o no por trabajo, votos y esfuerzo»

El futuro político de Teófila Martínez lo decidirá y lo comunicará ella misma a su tiempo. De esta forma, la exalcaldesa de Cádiz, diputada y concejal, así como la dirección del PP en la capital, ha querido acallar los rumores sobre una posible salida de la próxima candidatura municipal para las elecciones de 2019. Una información publicada por El País este miércoles ponía de manifiesto una importante revolución entre los cabezas de lista del PP en las principales capitales de provincia. Según este diario, la formación de Mariano Rajoy cambiará para las municipales a una treintena de los candidatos que presentó en 2015, apuntan fuentes de la propia dirección nacional, y entre los cabezas de lista que se caen se encuentra la líder gaditana.

Las modificaciones, según El País, incluyen a los primeros puestos de cuatro de las cinco ciudades más pobladas de España (Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla) y afectan también a líderes históricos como Teófila Martínez, en Cádiz.

La propia Teófila Martínez aclaró este miércoles en Cádiz, tras el acto de homenaje por al Día de Andalucía, que será ella y solo ella la que se pronunciará sobre su futuro político. La exalcaldesa no quiso hacer más declaraciones al respecto. No obstante, la dirección local del partido ha mostrando su total apoyo a la decisión que adopte. En este sentido, el secretario local del PP, Ignacio Romaní, señaló a LAVOZ que el futuro político de Teófila «lo decidirá ella». Indicó que Martínez «se ha ganado el derecho a decidir si se presenta o no, ya que la avalan votos, trabajo y esfuerzo». Recuerda que Teófila Martínez ha sido de las alcaldesas más votadas de España, con varias mayorías absolutas a la espalda, y ha insistido en que su candidatura ganó las municipales de 2015, pero el apoyo delPSOE a Podemos impidió que repitiera una sexta legislatura.

Sanz pide respeto

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha indicado que «aún no existe decisión alguna sobre el candidato a la alcaldía de la capital». Sanz ha explicado que «tal y como se informó tras el comité de dirección del pasado sábado, el partido se encuentra inmerso en acabar de configurar los candidatos de los municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes de cara a su presentación en la convención regional del próximo 11 de marzo, por lo que no será hasta entonces cuando aborde la candidatura de la capital». El proceso, recuerda Sanz, «se inicia con la decisión consensuada entre el partido y el candidato o candidata, que se traslada al comité electoral provincial, quien transmite al propio comité electoral nacional la propuesta de candidatura que debe aprobar Génova».

Por todo ello, Sanz ha pedido "respeto a la figura de la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad de Cádiz", explicando que "entre todos, como siempre se ha hecho, tomaremos, en el momento adecuado, la mejor decisión para los gaditanos".