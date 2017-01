El SAS tendrá que cerrar el acuerdo con Pascual antes de final de mes

Las reuniones entre responsables del SAS y del grupo José Manuel Pascual continuarán los próximos días para terminar de cerrar el acuerdo definitivo. El documento que se firmó en diciembre se centraba en lo económico, pero era necesario acordar otras cuestiones. Esa falta de entendimiento al final fue lo que frustró la firma el año pasado y la administración no quiere que se vuelva a repetir el fiasco.

Una mesa de trabajo es la que se está encargando del asunto y lleva las últimas negociaciones con toda la prudencia que requiere. Así lo avanzó el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, que mostró su deseo de que esos encuentros lleguen a buen fin, porque «el acuerdo es el resultado favorable para todas las partes».

Sin embargo, la plantilla de las clínicas mantiene aún la incertidumbre. Fuentes del comité de empresa valoran que «las reuniones se hayan retomado con tanta celeridad», pero recuerdan que aún no se ha dicho la última palabra.

Las fuentes consultadas destacan que «el acuerdo se tiene que terminar de cerrar antes de final de mes para continuar con el proceso» y ven «muy positivo» que se hayan vuelto a llamar a muchos de los eventuales que no fueron renovados. «Se han reforzado los equipos en los centros de Sanlúcar, El Puerto y Villamartín que vuelven a atender a todos los pacientes para los servicios contemplados en el concierto». El gesto anima a ser optimistas, pero no descarta volver a las movilizaciones si no hay novedades pronto.