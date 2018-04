TURISMO Temporal en calma en la playa de El Palmar El equipo de gobierno ha apaciguado a la mayoría de los vecinos concediendo algunas licencias en Semana Santa y anuncia que «habrá más»

M. MORALES

El ambiente que se ha vivido en esta pasada Semana Santa en la playa de El Palmar en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera se puede definir como compás de espera. Después de anunciar que este año no habrá chiringuitos en la arena y que el Ayuntamiento comenzaba a ejecutar la ordenación del territorio, cundió el pánico, especialmente entre los pequeños empresarios y los centenares de trabajadores que ven cómo sus empleos corren peligro.

Pero justo antes del periodo vacacional, cuando los ánimos estaban bastante caldeados y se hablaba de manifestaciones o incluso de encierros, el alcalde de Vejer, José Ortiz, anunció la concesión de entre cinco y siete licencias para que los negocios comenzaran a trabajar con normalidad y «tranquilidad» en Semana Santa. Y así fue. En total han sido siete licencias las concedidas a última hora «a empresas que cumplían todos los requisitos legales», según apuntan fuentes municipales.

En concreto se ha permitido la apertura a dos mercadillos de artesanía (uno de ellos ya abierto), un quiosco de helados (cerrado en Semana Santa), dos quioscos-bar, al chiringutio Gran Baba a cientos de metros de la playa y al conocido La Torre, además de que hubiese otros que ya estaban funcionando sin problemas burocráticos.

Lo cierto es que estas licencias desactivaron cualquier movimiento vecinal que pudiese darse en contra de la gestión realizada en esta costa y que el ambiente quedó apaciguado. Eso sí, queda aún pendiente la reperación de daños serios provocados por las fuertes tormentas de este invierno en pasarelas y en el fortín y que constituyen un problema que también preocupa a los vecinos de la zona.

Buena imagen

De cualquier manera, los turistas que optaro por una Semana Santa en El Palmar encontraron menos ambiente que en otras ocasioens pero ningún conflicto. El alcalde de Vejer también ha asegurado a los vecinos que la Administración local continuará concediendo licencias «en cuanto vaya siendo posible», con lo que mantiene la esperanza en todos los implicados de recuperar su trabajo antes de que comience el próximo verano. Con el valor añadido de conseguir la tranquilidad y seguridad de tener todos los permisos pertinentes.

Pero esta calma chicha augura nuevas tormentas porque no todos están contentos con el procedimiento del Ayuntamiento vejeriego, especialmente los empresarios de los tres chiringuitos instalados precisamente cuanto dicho equipo de gobierno llegó al Consistorio: La Habana, La Selva y Gurugú; y muchos de los bares, escuelas de surf, entre otros negocios, que también ven peligrar su continuidad en esta playa como el conocido chiringuito El Dorado.

El caso más llamativo es el de los tres chiringuitos en arena. Antes de 2011 no había chiringuitos legalmente establecidos en la arena de El Palmar, tal y como recalcaba el edil de Ordenación Urbanística, Daniel Sánchez, en la última asamblea vecinal celebrada en esta parte de la costa gaditana.

Pero el mismo gobierno que dio el visto bueno para iniciar formalmente esta actividad (previo cobro de las tasas correspondientes), no les renovó la concesión tras cinco años «por informes muy duros, muy negativos de las fuerzas de seguridad», según repiten los ediles vejeriegos una y otra vez, e incluso el propio alcalde. Estos argumentos no convencen ni a los gestores de las concesiones ni a sus trabajadores, que no creen que hubiese motivos para cortar esta actividad económica y que o están dispuestos a rendirse sin dar batalla.