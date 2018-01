CONTENIDO PATROCINADO ¿Tú también te preguntas cómo leer una factura de luz? Gracias a Podo ya no habrá sorpresas con nuestro consumo de luz

Si hay algo que genera más dudas y preguntas relacionadas con el consumo y con el precio de la luz, sin duda alguna es la factura. No solo por el hecho de que en la mayoría de las ocasiones no sabemos a qué hacen referencia los diferentes números y las diferentes tarifas y precios que vemos desglosados y que forman parte del gasto total de nuestra factura. Sino también porque en muchas ocasiones no sabemos exactamente cuál es la tarifa que tenemos contratada. Una tarifa que, además, a menudo se ve afectada por subidas inesperadas de las que no teníamos constancia al contratar un determinado servicio de luz y que al final explican por qué es tan caro consumir electricidad en España.

No obstante, cada vez son más las opciones que tenemos a nuestra disposición con las que ahorrar en la factura de la luz y con las que saber en todo momento qué es lo que estamos pagando, como por ejemplo con la compañía Podo y con sus tarifas personalizadas que podemos ver a través de su página web www.mipodo.com/tarifas-luz/. Unas tarifas que no solo muestran ese cambio en la forma de vender electricidad de la mano de la compañía eléctrica más barata del momento, sino que son el claro reflejo de las necesidades de los consumidores, quienes no solo pedían unas tarifas de luz reales y asequibles sino quienes quieren que la claridad, la profesionalidad, la transparencia y la sostenibilidad sean la base de su consumo de electricidad.

De hecho, entre las muchas ventajas que nos ofrece Podo (y entre las que sin duda destaca el precio y el ahorro), no podíamos olvidarnos de hablar de la sostenibilidad de la empresa. Una de las pocas que ofrece una energía 100 % verde y que cuenta con la certificación de la CNMC (el medio encargado de certificar que las compañías de electricidad obtienen su energía de forma sostenible con el medio ambiente). Sin duda alguna, otro de los motivos por los que cada vez más clientes deciden confiar en esta compañía. Unos clientes que, independientemente de que sean particulares que busquen el mejor precio para su hogar o bien de que sean profesionales con un negocio para el que necesiten una energía de calidad al mejor precio, han visto en Podo la respuesta a todas esas dudas y preguntas de las que hablábamos antes.

En ese sentido, a la hora de contratar nuestra factura de la luz con Podo podremos disfrutar de tres tarifas diferentes que dependen en parte del uso y del consumo que tengamos. De hecho, una de las posibilidades será la de contratar la tarifa Flexi con la que pagaremos justamente lo que consumamos cada mes, con una tarifa formada por dos tipos de precio distintos en función de la franja horaria en la que hagamos uso de esa electricidad y que sin duda es una de las mejores formas de gestionar nosotros mismos el gasto de luz y de adaptar nuestro consumo en función de esas franjas horarias. O, por el contrario, también podremos contratar la tarifa Fijo con la que cada mes pagaremos un mismo precio cuya cuota estará personalizada en función del consumo medio que hagamos cada año (una opción para todas aquellas personas que no tienen un patrón horario determinado y que por el contrario prefieren pagar siempre lo mismo).

Como podemos ver, dos tarifas que reflejan esa personalización de la que hemos hablado, que muestran el interés que tiene Podo en dar el mejor servicio a sus clientes y en hacer del consumo de luz algo fácil y accesible para todos independientemente de la tarifa que hayamos elegido. De hecho, todo esto se ve en la factura de la que hablábamos antes (y que a menudo supone no entender qué estamos pagando) ya que con Podo tendremos una factura simple y detallada. Una factura donde podamos ver bien explicados los conceptos y donde sepamos qué estamos pagando y por qué estamos pagando ese precio. Un precio que no nos sorprenderá cada mes dado que será ni más ni menos que la cantidad total que hayamos consumido y que estará tarificada tal y como la hayamos contratado.

Finalmente, si a todo esto le unimos el hecho de que podremos hacer todo tipo de gestiones por Internet (tanto a la hora de contratar nuestra tarifa de luz como a la hora de hacer todo tipo de acciones posteriores desde nuestra cuenta de cliente) y que no tendremos que perder tiempo innecesario para darnos de alta en este servicio, ya no nos quedarán motivos para no elegir a una empresa donde todo serán ventajas y con la que, sobre todo, ahorraremos en nuestra factura de la luz.