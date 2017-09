Sexo y pareja: hablar de lo que nadie habla y de lo que todos dudan

El cartel que anuncia las jornadas que acogerá la Facultad de Enfermería y Fisioterpia el próximo día 30 de septiembre tiene, como imagen principal, la de la estatua de Gades con la mano en la frente. Quizá falsamente ruborizada por el hecho de que se trata de las III Jornadas de Psicología, Sexología y Pareja que organiza el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología.

Pese a estar desnuda, puede que le avergüence que se traten, con profesionales de psicología, la medicina o la enseñanza, los últimos avances en sexología y que se pongan sobre la mesa, sin tapujos, cuestiones relacionadas con la educación sexual o con los problemas de pareja.

El coordinador de las jornadas es el psicólogo y sexólogo Eduardo Vázquez, que es también responsable del Grupo de Psicología, Sexología y Pareja de la Delegación de Cádiz del Colegio de Psicólogos. Vázquez explica que las jornadas están dirigidas preferentemente a profesionales, pero que puede acudir cualquier persona interesada en una temática que «sigue siendo tabú en algunos aspectos, aunque por suerte bastante menos que hace 20 o 30 años».

Porque según explica Vázquez, pese a lo que dicta el tópico, se habla poco de sexo. «Por eso en estas jornadas queremos tratar el tema desde un punto de vista académico, pero de una manera que todo el mundo pueda entender». Una conversación académica que no tendría mayor problema si se refiriera a historia o a química, «pero cuando llega el momento de hablar de sexo algo dentro de nosotros nos sigue diciendo que tengamos cuidado, que hay ciertas cosas que es mejor no tocar; y no sólo en unas conferencias, también en la familia y en la escuela».

Familia, escuela y sexo

Cuando se le pregunta a Vázquez por la educación sexual que se da en los colegios hace una pausa para responder. Advierte primero que «estamos mejor que hace 20 años, por supuesto», pero admite después que «las cosas podrían hacerse mejor, se tiene una visión de las charlas -que yo mismo he dado, lo admito- como un 'apagafuegos'».

«Sólo se habla de la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, no se da una visión de lo satisfactorio que puede ser el sexo», profundiza este sexólogo del Colegio de Psicólogos en Cádiz. Además, lamenta que «se reducen con suerte a dos o tres charlas de distintas entidades al año, no hay continuidad en la formación».

«Hablar sólo de enfermedades y embarazos es como si del fútbol sólo comentaramos las lesiones» Eduardo Vázquez

Si en la escuela se habla poco y mal de sexo, la situación en la familia no es mucho mejor. «De nuevo en casa, cuando se habla de sexo, es para hablar sólo de los aspectos negativos. ¿Alguien se imagina que uno padres apuntaran a sus hijos al fútbol y sólo le hablaran de las lesiones y de la importancia de ponerse espinilleras? Pues, ¿por qué pasa con el sexo?» E insiste en el mensaje: «hay que hablar de sexo y hacerlo también de su parte lúdica, del propio disfrute».

Estos problemas, tabúes, perezas y vergüenzas a la hora de afrontar la sexualidad con los jóvenes provocan que «sigan estando muy confundidos, porque además muchos buscan información en internet y acaban aun más desorientados». Porque internet, a la hora de hablar de sexo, está repleto de lo que Disraeli definió como la peor mentira:las estadísticas.

El problema de los números

«Estamos obsesionados, en lo que al sexo se refiere, con las estadísticas: cuánto mide el pene, cuántas relaciones sexuales hay que tener a la semana, cuánto deben durar los coitos... y el sexo, para ser placentero, no atiende de números», detalla Vázquez, que en sus años de profesión ha visto cómo evolucionaba lentamente las dudas y las consultas de los gaditanos en lo que a sexo se refiere.

«Ahora vienen más mujeres, antes era muy raro que aparecieran y, cuando lo hacían, era porque tenían algún tipo de dolor al mantener relaciones sexuales», explica Vázquez, que completa con que en la actualidad «la principal causa por la que vienen es por la falta de deseo sexual, algo que preocupa mucho».

En cuanto a los hombres, las causas han cambiado menos: «suelen venir por problemas de disfunción eréctil y de eyaculación precoz». Detrás de casi todos los problemas sexuales, confiesa este sexólogo gaditano cuya consulta está en el entorno de La Laguna, suele haber un problema psicológico «por lo que muchos pacientes vienen después de haber consumido fármacos que no les han ayudado». Incluso señala que, casi siempre, un problema físico puede terminar derivando en uno psicológico, aunque rara vez sucede al revés.

Como curiosidad, desvela que en los últimos años han descendido las consultas por posibles parafilias «porque los gaditanos viven con más naturalidad su sexualidad, no tienen tantos complejos de que determinada práctica pueda estar mal». En ese aspecto, destaca que el término 'parafilia' es muy relativo «porque cada quien puede ver natural algo que a otra persona le parece rechazable».

Vázquez señala que la frontera es hacer daño a alguien o aprovecharse de otra persona. «Yo suelo decir a mis pacientes que el sexo se parece a la gastronomía, hay cosas que sabes que no te van a gustar pero, ante la duda, mejor probar; muchos se llevan una sorpresa».