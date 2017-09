La sesión del «todo es mentira»

'No', 'no sé', 'eso es mentira', y 'lo desconozco' fueron las expresiones más repetidas este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial donde se sigue el juicio contra la banda del Ojos por el secuestro, tortura y asesinato del chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón'.

Una cuarta sesión en momentos incluso surrealista, llena de versiones encontradas sobre lo que dijeron estos procesados en sus primeras declaraciones y lo que mantienen en la actualidad. También una vista donde la presidenta del tribunal tuvo que llamar al menos en tres ocasiones la atención a los declarantes al manifestarse desafiantes con el fiscal y poner en duda la relevancia de sus preguntas. «¡No se ponga usted impertinente, habrá que ir desgranando qué es verdad y qué no!», llegó a decirle la magistrada a uno de los procesados. «¡Si usted ha decidido contestar a todas las preguntas, ahora limítese a responderlas!», recriminó a otro de ellos.

El primero en declarar fue Roberto I., alias 'El Ruso'. «Aquí es la primera vez que quiero contar la verdad», dijo al tribunal. De momento, según él, nadie la llama 'El Ruso', apodo que aparece en las intervenciones telefónicas y en otras pruebas y que los investigadores le atribuyen a él. Según aseguró, su primera declaración la hizo siguiendo «instrucciones» de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero esas no las ratificó. Este miércoles Roberto explicó que «bajó a Cádiz» el día 5 de agosto de 2014 (el asesinato se produjo la madrugada del 4 al 5). Viajó con Jorge, alias 'El Gordo', –quien, por cierto, también renegó de este alias el martes–. Su versión se contradice con la dada por otro de los acusados, David A. 'El Bibi', que aseguró que Roberto I. «bajó» acompañado de otros miembros de la banda. Sin embargo, el acusado se mantuvo en su palabra.

«Estuve en Cádiz cinco minutos, Jorge cogió un paquete y nos fuimos con dos vehículos delante otra vez para Madrid». Jorge declaró el martes que se dedicaba al transporte de hachís. Sin embargo, el fiscal le debatió que algunos declarantes le habían situado en la casa de Ismael López 'El Ojos' de El Puerto el día 5 por la mañana pero también lo negó.

Después se le mostró una foto del 1 de agosto en la playa con otros supuestos miembros de la banda. No se reconoció en ella. De hecho llegó a mostrar en sala un tatuaje que tiene en su brazo derecho para que comprobaran si era el mismo que aparecía en la imagen. Negó formar parte del grupo y haber intervenido en los secuestros investigados. «No he estado en mi vida en Navalmoral de la Mata», afirmó en referencia al robo frustrado del empresario extremeño. «Habré hecho muchas cosas en mi vida pero nunca he matado ni secuestrado a nadie», insistió.

Tampoco se reconoció en las intervenciones telefónicas como en la que supuestamente se le atribuye y avisa a la banda que tiren todos los teléfonos porque estaban «pinchados». A preguntas de su defensa afirmó que en la fecha de los hechos se encontraba en Madrid trabajando en unas obras.

La foto de la playa

El segundo en declarar fue Christian G., apodado 'El Niño'. También comenzó su intervención advirtiendo que en su primera declaración ante la Guardia Civil estuvo «coaccionado» y «bajo presión». David A. lo había situado en Cádiz el 29 de julio. Él lo negó. «Todo eso es mentira».

Su aparición en la foto de la playa el día 1 con otros miembros del grupo que fue intervenida del móvil de Sara, la única mujer acusada, también generó alguna controversia. Según explicó, estuvo«uno o dos días en la playa con ellos fumando porros» pero contó que el resto del tiempo lo pasó con su familia que había venido a Cádiz de vacaciones. La casa en la que se quedaron en Conil se la había alquilado a Ismael López. Lo conocía de Madrid.

Con respecto a Sara, en un primer momento dijo no conocerla de nada pero al verse en la fotografía que hizo la propia Sara afirmó que sí la había conocido «unos días antes» aunque no tenía relación de amistad con ella. Christian sostuvo que pasó quince días de vacaciones con su familia y que después se volvió solo en una furgoneta que le llevó hasta Conil un amigo. Él solo. No admitió tampoco unas primeras declaraciones en las que reconocía haber hecho labores de vigilancia y de apoyo para los acusados.

Manuel E. 'El Pelirrojo' fue el siguiente en testificar. Contó que había conocido a Ismael 'El Ojos' en Los Caños y que como era mecánico de un taller de Jerez le arreglaba coches. Como el Ford Mondeo y el Seat Altea que se investigaron en esta causa. Sobre su localización en la casa de la calle La Habana de El Puerto, donde supuestamente la banda se reunió y lo vieron algunos acusados, explicó que estuvo allí porque fue a llevar y recoger coches. La misma explicación dio a los movimientos de su vehículo que fue detectado los días de los hechos también en Chiclana y Sanlúcar. «Por mi trabajo estoy todo el día moviéndome», dijo. Sara había declarado que El Pelirrojo hizo con ella funciones de ‘punto’.

Además, el acusado dijo desconocer dos números de teléfonos, cuyas tarjetas asociadas se sospecha que se registraban a nombres de terceros. Desde estos números le llamaron en repetidas ocasiones durante la madrugada del crimen.

Óscar A. M. fue el último en declarar. «No he estado nunca en Cádiz. No pude viajar de vuelta a Madrid», aseguró. Y al igual que el resto, negó ser miembro de la banda y haber participado en los hechos.

Tras finalizar todas las declaraciones de los investigados, el juicio se retomará con los testigos. Más de un centenar de ellos tendrán que pasar por la Sala Cuarta de la Audiencia.