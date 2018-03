SALUD Ojo al sarampión en Cádiz: manchas rojas en la prevención El Colegio de Médicos de Cádiz insiste en la necesidad de cumplir el calendario de vacunación para prevenir contagios

ANDRÉS G. LATORRE

@AGLatorre CÁDIZ 01/03/2018 07:50h Actualizado: 01/03/2018 07:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un dato que resume una tendencia. Lo ofreció el pasado verano el experto en inmunología José Antonio López, que indicó en un congreso celebrado en Cádiz que «el porcentaje de población vacunada en Sudán del Sur es superior al que hay en California». La moda de los antivacunas y sus magufas campañas de miedo van calando, poco a poco, en parte de la población que está optando por no vacunar a sus hijos, lo que abre la puerta a males que estaban próximos a desaparecer como la varicela, la rubeola y, en mayor medida, el sarampión, enfermedad cuya erradicación en la provincia es de Cádiz estaba prevista para 2016 y que se ha prolongado sine die.

La situación no es para tomársela a broma. En Europa, los casos de sarampión se dispararon en el último año, pasando de los 5.2773 de 2016 a los 21.315 del año pasado (un 400% más). En España, el número de casos fue de 167 frente a los 37 que había registrado en 2016. En Andalucía también se registró un aumento importante, ya que de dos casos confirmados en 2016 se pasó a 21 el año pasado.

De momento, la perspectiva en la provincia de Cádiz no es grave. La pediatra María Jesús Mojón, que pasa consulta en el centro de salud de San Benito, en Jerez, recuerda y repite la necesidad de proteger a los niños mediante el calendario de vacunación y recuerda que «no es comparable, en ningún caso, los problemas de reacción que puede ocasionar una vacuna con los peligros que se derivan de la falta de inmunización».

La doctora lamenta que, a fuerza de haber conseguido inmunizar a la población, hay una «relajación generalizada» frente a las enfermedades comunes, en especial en casos como el del sarampión o la varicela.

Si en el caso del resto de España y de Europa el rechazo a vacunar a los hijos proviene por lo general de una clase social acomodada, en la provincia de Cádiz suele darse más bien en bolsas de población excluida. «En casos puntuales, está vinculado también a creencias religiosas», incide la doctora que, no obstante, sí reconoce que la crisis ha jugado una mala pasada en el caso de enfermedades como la varicela. «Hace un par de años se retiró la catalogación de obligatoria a la vacuna de la varicela y hubo gente que quedó sin inmunizar. En esa época sí se notó un aumento de los casos, sobre todo cuando además se produjo un desabastecimiento de las vacunas y hubo que ir a comprarlas a Portugal».

La doctora María Jesús Mojón.

En la actualidad, la vacuna del sarampión se administra a los 12 meses y a los tres años. La de la varicela, a los 15 meses. Muchos centros privados exigen el calendario de vacunación para admitir a los niños aunque explica la pediatra Mojón que «en los colegios y guarderías públicos no te pueden negar la entrada si no has vacunado al niño». En Cataluña, sin embargo, están considerando incluso decretar como obligatoria la vacunación para entrar en centros públicos.

El estrés y el artículo

Pese a que la población por lo general hace caso omiso de los artículos científicos uno, desgraciadamente, hizo mella en la población. Fue el que vinculaba la vacunación con casos de autismo. Pese a que se demostró que la relación era falsa y que su autor (que perdió la licencia para ejercer la medicina) había sido sobornado para elaborarlo, «sigue existiendo ese miedo en la población».

A esto hay que añadir que «el estrés del día a día de los padres les hace ser más descuidados, ya no están tan pendientes de los hijos», subraya la pediatra María Jesús Mojón que, por su dilatada carrera, recuerda que «ya en los años 80 había antivacunas, no es una situación nueva por completo en la provincia».

Eso sí, hace hincapié en que «los pediatras hemos aconsejado siempre la vacunación, hemos ido por delante de la administración y, cuando se retiraron del calendario determinadas vacunas, hemos recomendado a los padres que inmunizaran a sus hijos». De entre las vacunas que, hoy por hoy, no están en el calendario y que los pediatras gaditanos recomiendan están la del rotavirus y la del meningococo B.

Otros enemigos a la hora de vacunas a los niños, aporta Mojón, son los bulos de internet y las pseudocienicas. «En resumen, el desconocimiento», zanja. En la misma línea de la doctora está el Colegio de Médicos de Cádiz, quien recomienda firmemente la vacunación y que, incluso, ha realizado campañas en las que se insiste en la necesidad de hacerlo para proteger al resto de miembros de la comunidad, en especial, a la propia familia.

Peligro de ida y vuelta

La OMS incide en que uno de los vectores de contagio de este tipo de enfermedades está en el exterior. Tanto en los inmigrantes que llegan hasta el país y que pueden venir contagiados al no estar vacunados, como en los españoles que viajan fuera de nuestras fronteras y tienen contacto con ciudadanos que tampoco están vacunados. Si quien acude al extranjero no está vacunado, puede desarrollar la enfermedad e importarla al país.

La capacidad de contagio de la enfermedad es muy elevado. No en balde, se estima que el 90% de las personas que entran en contacto con una persona con sarampión desarrolla la enfermedad.

Otro de los aspectos en los que los pediatras están poniendo el acento es en la necesidad de que a los niños se les suministren las dos dosis necesarias para garantizar la inmunidad. En muchos casos, los padres creen que sólo con la dosis de los 12 meses está protegido y dejan de lado la de los tres años (que, además, aporta una dosis de recuerdo de la varicela).

Esta situación ha alejado el objetivo de que el sarampión quedara erradicado en esta década, una de las prioridades de la ONU. Sólo América se considera libre de la enfermedad, aunque los mismos expertos reconocen que no se puede garantizar de forma indefinida esta situación por la permeabilidad de las fronteras.