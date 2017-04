El SAS sancionará a la empresa de limpieza del Puerta del Mar si detecta irregularidades

Un día después de que limpiadoras del hospital Puerta del Mar, de Cádiz, denunciaran la falta de material del centro, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha manifestado. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha asegurado que el pliego de condiciones que regula la relación con la empresa concesionaria del servicio UTE Lisan contempla «sanciones» que serán aplicadas en caso de que no se cumplan con los estándares de calidad marcados.

No obstante, Alonso no se refirió específicamente al suceso vivido ayer, cuando las limpiadoras tuvieron que limpiar el suelo con jabón de manos «porque no había lejía» según denunció la delegada sindical de Autonomía Obrera, Rosa Bolaños. El consejero asegura que le preguntó al gerente del hospital por el suceso «y me confirmó que no había falta de material de limpieza» aunque sí reconoció el retraso en su llegada, como ya hizo ayer el sindicato Autonomía Obrera.

Ahora bien, el máximo responsable del SAS sí confirmó que Salud «está analizando este asunto y os comentaremos (refiriéndose a los periodistas) el resultado final». Fue en ese momento que indicó que «tomaremos las medidas oportunas porque existen sanciones contempladas en los pliegos de las concesiones administrativas si no se respetan los estándares de limpieza que deben cumplirse y si se ve que no es así se tomarán las medidas oportunas para que se cumpla».

Hay que recordar que la de ayer no fue la primera vez en que los sindicatos, en especial Autonomía Obrera y CGT, critican el estado de la limpieza del Puerta del Mar. Meses atrás ya indicaron que, desde que Lisan se hizo con el servicio, escaseaba el material y que las bajas de personal no eran cubiertas.

Una situación parecida se vive en el hospital de Puerto Real y en los ambulatorios gaditanos. UGT denunció falta de material y que se estaba represaliando a las limpiadoras de su central con traslados constantes de puestos. En el mismo sentido, Autonomía Obrera denunció el traslado de limpiadoras de un centro de salud a otro (o incluso a servicios externos como lavanderías) para evitar cubrir las bajas.

Podemos se une a las críticas

Por otra parte, el coordinador del equipo provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, se unió a las críticas por el estado de los hospitales y denuncia, en la mañana de este miércoles el «abandono absoluto» y «la situación de precariedad» que sufren los hospitales de la provincia gaditana. Para él, el responsable es «la gestión y los recortes en Sanidad de la Junta de Andalucía».

García calificó como «alucinante» la situación que ayer denunció este periódico y lamentó que el PSOE «no es consciente de lo grave de este asunto, estamos hablando de trabajadoras de la limpieza que se han visto obligadas a usar jabón de mano porque no contaban con el material básico». Además de señalar a los «tijeretazos» de la administración andaluza a aludido a la «incompetencia de los gestores».

«Con la salud no se puede especular, ya está bien de pensar en Madrid, que la presidenta se centre de una vez en los andaluces», le reprocha García directamente a Susana Díaz. Además, recordó que el Hospital de Puerto Real convocó una huelga el pasado mes debido a «la emergencia sanitaria provocada por la falta de personal y material básico».