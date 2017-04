Saldaña acusa a Podemos de usar el Ayuntamiento de Cádiz para «destruir España»

«El objetivo de Podemos es destruir España». El secretario provincial de los populares, Antonio Saldaña, remarcó esta frase en varias ocasiones en la comparecencia que hizo esta mañana en la sede del Partido Popular en Cádiz, y en donde hizo una valoración de lavisita del dirigente de Bildu y edil pamplonica Xose Martin Abaurrea a la ciudad.

Saldaña no se ha andado por las ramas. Ha comenzado denunciando que «Podemos utiliza el Ayuntamiento con la excusa de la Memoria Democrática para invitar a una persona destacada en Batasuna y que no ha condenado los atentados de ETA». Eso sí, hay que recordar que en el acto de ayer no hubo miembros de Por Cádiz sí se puede (la formación en la que concurre Podemos), y el edil batasuno sólo estuvo acompañado por Martín Vila, miembro de Ganar Cádiz en Común (donde se integra Izquierda Unida).

En esa línea argumental, Saldaña subraya que «Podemos está enseñando en Cádiz, a Andalucía y al resto de España, su verdadera cara, la búsqueda de la destrucción de España». Y para reforzar su argumento aludió a tres acontecimientos.

Uno fue la propia visita de Abaurrea. Al respecto, mostró su «apoyo y total admiración a los compañeros del Partido Popular en Cádiz, con Teófila Martínez a la cabeza», por mostrar su negativa al acto.

El segundo argumento, por el que José María González, Kichi, ha estado presente en los medios de comunicación de toda España, ha sido el de la colocación de la bandera republicana. Una enseña que, según afirma Saldaña, «es símbolo preconstitucional que no representa a la mayoría de españoles». »El único sentido de colocarla es generar desunión en la sociedad que se unió en la Transición», añade Saldaña.

Por último, el tercer acontecimiento que a juicio de los populares marca la intención de destruir el estado de Podemos en Cádiz fue la visita institucional de Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, al Consistorio.

«No tiene lógica que si alguien está en contra de los paraísos fiscales y contra las evasiones de impuestos le dé honores de jefe de estado a un señor que representa un paraíso fiscal como es Gibraltar«. Para Saldaña, esa recepción «no tiene más lógica que molestar a los españoles y generar desunión».