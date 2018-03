ENTREVISTA «Rota y el Retín tienen una importancia crucial para las Fuerzas Armadas» General de Ejército Fernando Alejandre Martínez | Jefe de Estado Mayor de la Defensa El general confirma que los drones de la Undécima Escuadrilla de la Armada estarán en Irak hasta noviembre

VERÓNICA SÁNCHEZ

Entre sus funciones está el asesoramiento militar del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, elaborar y definir la estrategia de España en este ámbito o conducir las operaciones militares y decidir las unidades que van a las mismas. El general de Ejército Fernando Alejandre Martínez es el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, cargo para el que fue nombrado en marzo de 2017 y, por lo tanto, es la cuarta autoridad militar de España, tras el Rey, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.

Madrileño, veranea en Cádiz, «desde que era capitán», una provincia en la que se encuentra «aproximadamente un tercio de la Armada Española» y de la que pone de relieve su importancia estratégica, tanto por el personal militar que alberga como por su situación geográfica.

–Va a cumplir un año como Jefe de Estado Mayor de la Defensa, ¿qué balance haría del mismo?

–En inglés le llaman ‘learning curve’, voy a tratar de traducirlo como ‘curva de aprendizaje’. Estoy, espero, al final de la curva de aprendizaje, es decir que tengo muchas ideas, lo que me falta ahora es tiempo para ponerlas en práctica y un poco de financiación para ser optimista. He aprovechado este año para confirmar lo que ya sabía, que tengo el mejor material humano posible. Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas son de una calidad humana, moral y profesional excepcional.

–¿La perspectiva es buena en cuanto a la financiación?

–Es muy buena porque hay un empeño serio de la parte del Ministerio que se dedica a ello, incluida, que duda cabe, la ministra de Defensa. Pero jugamos con muchas más cosas. O sea que soy razonablemente optimista.

–¿Es el terrorismo yihadista la mayor amenaza actual para España?

–No creo que podamos decir que es la mayor, es la más cercana. Pero hay más. España tiene una ubicación geográfica que hace que a veces no sea consciente de todas las amenazas a las que está sometida. Tiene que recordar que forma parte de una Alianza por lo que asume unas amenazas que pueden afectar a toda la Alianza. No creo que pueda decir si una es más grande o no. Lo que sí es evidente es que la amenaza yihadista es la más cercana y también es la más impredecible porque el terror busca ser indiscriminado, imprevisible, no se ve constreñido por las fronteras, cuando el resto de los conflictos normalmente sí lo está. Todas las amenazas son importantes, alguna es más cercana.

–Siempre que pensamos en un ataque, nos viene a la cabeza un ataque físico, pero los ataques también pueden tener otras naturalezas.

–Una de las cosas que tengo claras (y esto en más de una ocasión lo he dicho en diferentes foros), es que estamos pensando en todo tipo de ataques. Primero porque la guerra ya no es lo que era. Afecta primero a la población. Precisamente el fenómeno yihadista no busca combatientes, busca población. Luego tenemos la amenaza cibernética, que es palpable o la amenaza híbrida, que se planteó en 2013 en la península de Crimea. Evidentemente no es algo con lo que estuviéramos acostumbrados a convivir. No miro solo las amenazas físicas. Estamos preocupados por muchas y sin duda una de ellas es la amenaza cibernética, entre otras cosas porque tengo la responsabilidad de ser el jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa y eso me da una preocupación mayor.

–Hablaba usted de la situación estratégica de España y, dentro del país, ¿la provincia de Cádiz ocupa una situación especialmente relevante?

–Muy relevante porque es frontera. Efectivamente, la provincia de Cádiz es muy importante para todo, entre otras cosas porque aproximadamente un tercio de la Armada Española está ubicado en esta provincia. Además, la base de Rota tiene una importancia crucial para las Fuerzas Armadas españolas y para la Alianza Atlántica y qué duda cabe que el campo de maniobras del Retín sigue siendo muy importante. Esto por no hablar del Estrecho en sí, como frontera, como barrera o como amenaza.

–Precisamente la Base de Rota aspira a albergar el Cuartel General de la operación ‘Atalanta’. ¿Es factible?

–Dentro de la Unión Europea los países asumen la parte que les corresponde de la seguridad común. Hasta ahora nosotros no habíamos visto esa necesidad porque había un Cuartel General que tenía su sede en Northwood, Inglaterra. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha quedado un hueco. Lo que está haciendo España es presentarse voluntaria para asumir el papel que ya no va a jugar el Cuartel General que había en Northwood. No está acabado porque hay que pasar un proceso de certificación, luego habrá que establecer una capacidad operativa inicial y una capacidad operativa final, que esperamos alcanzar en el primer semestre de 2019. Eso es lo que hemos aprobado y en el empeño que estamos ahora. El hecho de que eso lleve a que ese Cuartel General mande o no ‘Atalanta’ es un paso posterior. No cabe duda de que partimos de una situación de preeminencia, puesto que somos el único país europeo que siempre ha tenido un barco o algún avión en la operación ‘Atalanta’. Espero que una vez que certifiquemos el Cuartel General de Rota la decisión de la Unión Europea sea darnos el mando de la operación ‘Atalanta’. Pero como digo son dos procesos separados.

–En aguas de la Bahía o en la sierra del Retín, los ejercicios conjuntos con países aliados son constantes. ¿Cuál es la importancia de los mismos?

–Fundamental. Como sabe he pasado cierto tiempo de mi vida en la Alianza Atlántica. Una de las cosas que son fundamentales es poder alcanzar una interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas. Si no hay interoperabilidad no hay nada y para conseguir un adecuado grado de interoperabilidad es necesario entrenar juntos. Eso se puede hacer con unidades navales en el mar, pero con unidades de Infantería de Marina fundamentalmente hay que hacerlo en playas de desembarco y para eso qué duda cabe que el Retín por su ubicación geográfica, sus características, sus capacidades, es único y además está ampliamente reconocido en los países aliados con los que tenemos que desplegar unidades.

–Casi 60 infantes de Marina del Tercio de Armada participan en la actualidad en la misión de Mali y se prevé que el año que viene lo hagan en Letonia. Aseguran que pueden participar en otras misiones del Ejército de Tierra, ¿se contempla que haya una participación cada vez mayor de infantes de Marina en las misiones internacionales?

–Yo soy el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, me preocupo de que las unidades de las Fuerzas Armadas españolas sean capaces de cumplir las misiones que han recibido. Procuro mirar poco los colores de los uniformes, entre otras cosas porque mi responsabilidad es la conjunta. Tengo otros compañeros, los Jefes de Estado Mayor de Tierra, Armada y Aire que se dedican al adiestramiento, a la preparación de sus fuerzas específicas, pero cuando hay que emplearlas lo hago yo. Me gustaría pensar que estamos en condiciones de emplear las fuerzas en aquello en lo que las hemos adiestrado y no tengo ninguna duda de la calidad de la Infantería de Marina española. Pero así como puedo decir que están ahora en Mali con otros compañeros suyos de Infantería del Ejército de Tierra, en las mismas condiciones, pues quizá no sean los mejores para todo tipo de misiones.

El Jefe del Estado Mayor en el Museo Revello de Toro, en Málaga -F.Silva

¿Quiere esto decir que desplegarán en un sitio y no lo harán en otro? Pues todavía no lo sé, porque esto va llegando paso a paso y cuando llegue lo iré anunciando oportunamente. Así que ni ellos saben todavía si van a desplegar en Letonia, ni yo sé si no van a desplegar en Letonia, ni nada por el estilo. Todo lleva un proceso de planeamiento y una de las cosas que más me gusta es ver a la gente hacer aquello para lo que la entrenamos. No me gusta hacer experimentos y menos en un campo tan importante como es el de la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas, sobre todo cuando están desplegadas fuera, porque ese es el espejo en el que que nos mira el resto de países.

–Una novedad ha sido el despliegue de la Undécima Escuadrilla de Aeronaves en Irak. Antes solo operaban sus drones en buques, ¿están demostrando su capacidad en tierra?

–Lo han hecho y no solo eso, sino que le he pedido al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada que extendiese el tiempo de despliegue. En principio iban a ir desplegados por seis meses, ahora les hemos pedido que se queden una temporada mayor y eso es lo que van a hacer. Efectivamente, los UAVs (sistemas aéreos no tripulados) ‘Scan Eagle’ están desplegados en Irak sin ningún problema porque son perfectamente interoperables. Se les ha pedido que alarguen su tiempo de estancia hasta aproximadamente el mes de noviembre cuando serán reemplazados por UAVs del Ejército de Tierra.

–Fragatas y buques de la Base Naval de Rota participan en la SNMG-2 (una de las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN), en la operación ‘Sophia’ o en ‘Atalanta’, ¿su actividad continuará aumentando?

–La actividad será constante, seguro. No sé si irá aumentando. Dependerá de las peticiones que nos hagan y de las posibilidades que tengamos de responder afirmativamente a las mismas. Desde luego, el empeño del Estado Mayor de la Defensa, mío y del Ministerio de Defensa en general, es el de cumplir con nuestra parte en la contribución con el resto de nuestros aliados. Ya sea en la OTAN con las SNMG, en las que se integrarán fragatas a lo largo de este año y el que viene. Ya sea en la Unión Europea, en la operación ‘Sophia’ o dentro de ‘Atalanta’, seguirá habiendo barcos. Es más, habrá buques de la Armada Española que se desplacen a sitios en los que no han estado hasta ahora más que esporádicamente, como es el Pacífico, donde tenemos un compromiso con nuestros aliados norteamericanos para integrar una de nuestras fragatas F-100 en un grupo de combate estadounidense que patrullará el Pacífico en el año 2019. Esa fragata, que es la ‘Méndez Núñez’, está ahora en el proceso de preparación y de capacitación. Si todo va bien, que estoy seguro que será así, navegará en dirección al océano Pacífico y se integrará en un grupo de combate norteamericano.

-También contribuyen a la Seguridad Nacional otras unidades, como el patrullero ‘Vigía’, con base en Puntales, que forma parte del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima. Algo poco conocido por la sociedad.

-Muy poco conocido. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es un elemento de enorme importancia para mí, primero porque yo soy su jefe a nivel operativo a través del Mando de Operaciones y, a su vez, es mandado por el Almirante de la Flota. El ‘Vigía’, al igual que sus compañeros de tierra, mar y aire (porque el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es un mando conjunto), lo que hace es evitar que haya sorpresas en territorio nacional, por eso realiza labores de vigilancia y seguridad marítima de los espacios de interés en los que nos movemos, alrededor de nuestro país (Península e islas). El ‘Vigía’ es uno de los elementos que estamos y seguiremos usando.

–Sabe que la inquietud de los soldados que a los 45 años tienen que abandonar las Fuerzas Armadas es creciente, ¿qué les diría?

–Yo me encargo del empleo operativo de las Fuerzas Armadas pero no del personal. Esto no quiere decir que no esté preocupado, porque entre esos hombres y mujeres que llevan tiempo dentro de las Fuerzas Armadas y que van a cumplir 45 años tengo compañeros. Por lo tanto me preocupa mucho. No es algo nuevo, es algo que ellos ya sabían, que se veía venir. Y lo único que me gustaría es, primero, darles un mensaje de tranquilidad. El Ministerio, (y esto lo dijo la ministra en la Pascua Militar), está trabajando en un Plan de Orientación Laboral. ¿Será capaz el Plan de darle una solución a todos? No lo sé, pero desde luego el propósito está claro. Por ello me gustaría darles un mensaje, ya que no de optimismo a raudales, sí de tranquilidad. El Ministerio es consciente, está trabajando en ello. Ellos también deben ser conscientes y deben trabajar en ello. Así se les ha dicho por sus mandos orgánicos, entre los cuales, como le digo, no me encuentro. Este es un problema con el que tienen que lidiar otros miembros del Ministerio de Defensa.