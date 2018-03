CONTENIDO PROMOCIONADO Romuald Fons: «Eres tu mejor marketing»

L.V.

Polémico, descarado y para muchos un genio, Romuald Fons destaca por romper moldes, hablar sin tapujos y no temer llevar la contraria a todo lo preestablecido. Considerado como el mayor experto en SEO y Marketing Digital en habla hispana, es un ejemplo de lo que supone apostar por la marca personal. Hacerlo le ha permitido llegar a miles de personas, ganarse una sólida reputación y trabajar con profesionales y marcas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Llevamos unos años oyendo hablar de la importancia de la marca personal para destacar como autoridad en un sector o industria. ¿Qué es para ti la marca personal?

Pues yo lo reduciría a que tú eres la empresa, la marca y tu mejor marketing.

En mi caso, yo no lo planifiqué. Como nada de lo que hago. No planifiqué convertirme en un gran experto del SEO y tampoco planifiqué crear mi propia agencia.

Yo estaba trabajando en mis proyectos, ganando dinero con ellos, y también trabajaba para varios clientes, cuando me vi expuesto al ser referenciado uno de mis proyectos en un blog. A partir de ahí dije: pues vamos hacia adelante. Y ya me expuse del todo.

Una marca personal fuerte es una herramienta súper poderosa para hacer crecer un negocio. Hace que ya no tengas que salir tú a buscar clientes, sino que los clientes te busquen a ti. Y esto tiene además una gran ventaja: que no te pueden comparar con ninguna otra persona ni otro servicio similar.

Si no tienes marca, siempre vas a competir por precio y te van a comparar con otros.

Si tienes una marca potente, puedes cobrar en función de lo que te diga el mercado, porque eres una referencia en tu sector y te están buscando a ti, no a otro.

¿Hace falta invertir para impulsar una marca personal?

No, para impulsar una marca personal, lo que tienes que hacer es exponerte, hablar de lo que sabes y conectar con un público. Para eso no es necesario hacer ninguna inversión. Basta, por ejemplo, con ponerse delante de una cámara y abrir un canal de Youtube, abrir un blog o utilizar las redes sociales.

¿Todo el mundo puede tener una marca personal?

Todo el mundo puede en principio tener una marca personal, pero no todo el mundo está preparado para lo que supone.

Hay personas que no llevan bien las críticas, que les da reparo exponerse, etc. Y eso son cosas inherentes a tener una marca personal fuerte.

¿Qué es lo mejor que te ha reportado tu marca personal? ¿Y lo peor?

Sin duda, poder llegar y ayudar a muchas más personas de lo que podía antes. Yo recibo diariamente correos de muchas personas que me dan las gracias porque han conseguido ganar dinero con sus proyectos, han conseguido hacer crecer sus negocios o les he motivado para, de alguna manera, pasar a la acción y hacer cosas.

Eso es lo mejor, de largo, que me está aportando tener una marca personal fuerte. Y me gusta tanto que voy a intentar que siga hasta el infinito y más allá.

Lo peor podría decir que las críticas, aunque en realidad lo llevo bastante bien. Si dejas que te afecten, te pueden destrozar. No es mi caso, pero ocurre. Y es algo que siempre va a pasar, igual que atraes gente positiva, vas a atraer a gente negativa. Es inevitable.

En mi caso, más bien lo peor sería que, cuanta más exposición consigo con mi marca personal, surgen más oportunidades y, como además eso me gusta, a veces me cuesta darme cuenta de que no puedo estar a todo al mismo tiempo.

Tengo demasiadas oportunidades de negocio y mi tiempo sigue siendo el mismo. Esto no es malo, pero hay que saber gestionarlo y decir a algunas cosas que no.

¿Cuáles son para ti las 3 principales claves para tener éxito con una marca personal?

Hablar de lo que sepas y ser auténtico.

Hablar todo lo que puedas.

Ser perseverante.

¿Y las del fracaso?

Hablar de lo que no se sabe. Esto ocurre con mucha frecuencia.

Que copies a otra persona y no aportes nada nuevo ni original.

Que no aguantes las críticas.

¿Cuál crees que es a día de hoy la mejor herramienta para destacar con una marca personal?

De largo, Youtube. Es el segundo buscador más grande del mundo.

Toda la audiencia está en Youtube y es un canal que te permite dar la cara y que te conozcan tal y como eres.

Pero ponerse delante de la cámara, puede intimidar bastante…

Claro que sí, pero de eso va el exponerse. Con Youtube, lo haces de golpe y sin anestesia. Simplemente, hay que ser consciente de que el primer vídeo que hagas no va a ser el mejor del mundo. Tampoco el segundo ni el tercero. Pero todo va fluyendo. Mis primeros vídeos no tienen nada que ver con los actuales.

Si alguien se lo está pensando, directamente le diría que echara un vistazo al primer vídeo de romutv, mi canal de Youtube. Lo hice por la calle y cantando bajo la lluvia. Pero lo hice precisamente para quitarme el miedo. Si no hubiera hecho ese video, no sabría que valgo ni nadie lo sabría tampoco.