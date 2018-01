CONTENIDO PATROCINADO Regalos originales para navidad

La navidad es una época feliz, una fecha esperada por la mayoría de los españoles ya que son días de unión familiar, de disfrutar, de tranquilidad o de conocer cosas nuevas, es una época en la cual podemos notar algo diferente, podemos notar la felicidad en la cara de las personas y sobretodo esas ganas de repartir felicidad que todos tenemos en estas fechas. Y no hay mejor manera de repartir felicidad que entregando regalos para navidad originales y diferentes, esos regalos comunes debemos dejarlos atrás y apostar por otro tipo de regalo, algo que de verdad le guste a quien lo va recibir y que pueda demostrar todo lo que sentimos por esa persona, sea un amigo, una amiga, nuestra pareja, nuestros familiares o incluso nuestros compañeros de trabajo. Pero encontrar un regalo original no es tarea fácil, es por ello que además de que debemos buscar estos regalos en las mejores tiendas, sería bastante bueno basar nuestro regalo en alguna de las opciones que a continuación les presentamos:

Si deseamos darle un buen regalo a esa pareja de amigos de toda la vida o a ese amigo o amiga que tiene una pareja y parece necesitar una buena escapada pues una gran opción es regalarle un viaje o una escapada que incluya un Spa. Este tipo de viaje les permitirá alejarse de su estresada vida y por uno o dos días vivir en una fantasía y desconectarse de todos los problemas.

Un regalo perfecto para nuestra pareja es un cojín personalizado, algo que seguramente no esperará y quedará estupefacta. Un cojín personalizado para los que no saben es un cojín el cual puede llevar una foto de nuestra preferencia.

Para ese amigo que es amante de los coches podemos regalarle la oportunidad de manejar el coche de sus sueños: un Lamborghini o un Ferrari.

Para los más creyentes y supersticiosos podemos encontrar un regalo bastante interesante, un trébol de cuatro hojas bañado en oro, un regalo perfecto en la búsqueda de esa buena suerte que puede que le falte en la vida.

El mejor regalo para esa persona que trabaja con una computadora (diseñadores o desarrolladores web, escritores, entre otros) es un teclado láser, no solo es impresionante para la vista si no que es mucho más cómodo para trabajar y suele ser muy fácil adaptarse a ellos.

Un kit para principiantes de cocina molecular es el regalo perfecto para un amante de la cocina, ya que además de empujarlos a conocer el futuro de la comida le estaremos dando la oportunidad de aprender un poco más.

El último artículo de esta muy pequeña lista es un calienta tazas USB, un artículo sumamente interesante y que nos permitirá mantener siempre el café caliente cuando trabajemos en nuestra computadora.

Como podemos ver anteriormente simplemente mencionamos algunos de los muchos regalos no tradicionales que podemos hacer esta navidad, no se conformen con los regalos tradicionales, revisen una web de regalos no tradicionales, investiguen un poco sobre qué otras cosas pueden regalar y se darán cuenta de que serán un éxito en la repartición de regalos de esta navidad.