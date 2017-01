El PSOE sitúa de nuevo en el precipicio la gestión de Kichi por «frustrante»

El nuevo año arranca en lo político con varios mensajes de calado. La secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha hecho balance esta mañana de lo acontecido en 2016, pero se ha detenido de manera profusa en lo que depara 2017 y ha dejado varios recados para la dirección del PP gaditano, para el nuevo gestor de la Zona Franca, Alfonso Pozuelo, y muy especialmente para el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'.

La responsable de los socialistas gaditanos se ha hecho eco de la iniciativa lanzada en vísperas de Navidad por el presidente provincial del PP y Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en la que hizo referencia a mejorar el diálogo político en favor de los intereses de la provincia y tendió la mano al PSOE para sacar adelante proyectos de vital importancia para Cádiz. De esta forma, la dirección del PP apostó por el consenso y la unidad. De hecho, el propio Sanz destacó en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación que esta legislatura debe ser la del acuerdo y huir de la confrontación.

La secretaria provincial del PSOE ha aclarado hoy que la mano tendida que ofrece ahora el PP debe ser, sobre todo, con los ciudadanos más que con los grupos políticos. En este sentido ha señalado que el Gobierno debe cumplir con todas aquellas promesas que hizo a los gaditanos en materia de infraestructuras y que, de momento, no se han materializado. Es el caso del nudo de Tres Caminos, el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras, el tren de La Cabezuela, y la mejora de los accesos a los puertos de Cádiz y Algeciras, entre otros asuntos. Según García, esta es la mano tendida que reclaman los gaditanos al PP, es decir, el cumplimiento de sus promesas. En este sentido, la secretaria de los socialistas de la provincia avanzó que su partido llevará a cabo este mismo mes en los distintos ayuntamientos una iniciativa para que el PP liquide antes de 2019 el peaje de la autopista entre Sevilla y Cádiz, que este año ha reducido el importe solo para camiones y mantiene el precio de 7,20 euros para turismos.

Irene García ha reconocido que Antonio Sanz no se ha dirigido a ella por ninguna vía de comunicación para entablar de un posible diálogo político, aunque no le preocupa ni le obsesiona una reunión con el PP. Así, ha recordado que en enero de 2013 ya hubo un encuentro entre ambos partidos en Cádiz para unir esfuerzos, sin embargo, según la secretaria de los socialistas, quien desactivó esta iniciativa fue el propio PP.

El segundo mensaje que ha dejado Irene García va dirigido al regidor de Cádiz, José María González, al que le pide que se ponga a trabajar cuanto antes por la ciudad. Esta declaración viene a colación a raíz de los problemas que ha encontrado la Junta para definir el proyecto de la Ciudad de la Justicia. García ha señalado que el Ayuntamiento es un freno en este sentido, al tiempo que destacado que no hay “actuación ni agilidad” por parte de su equipo de Gobierno. Lamenta que el responsable local “ni está y parece que ni se le espera”.

Pese a las críticas vertidas contra el alcalde de la capital, la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación ha desterrado, de momento, la posibilidad de que su partido facilite una moción de censura en Cádiz, ya que, según sus palabras, “el PSOE apostó por un cambio que, de momento, no se ha producido en Cádiz, pero no apoyaremos un gobierno de derechas en la ciudad”. Ante esta situación, reconoce que “sentimos el mismo nivel de frustración que los ciudadanos al comprobar que el cambio político prometido por Kichi no se ha llevado a efecto”. Al hilo de este comentario, García ha aclarado que el PSOE apoyará gestión municipal más que a un partido.

El tercer mensaje que ha enviado ha tenico como destinatario al nuevo gesto de la Zona Franca de Cádiz, Alfonso Pozuelo, al que ha pedido que no se pierda “con los cantos de sirena que dejó Teófila Martínez con la Plataforma Logística del Sur de Europa y apueste por el, proyecto logístico de los pueblos del sur de España que ha puesto en marcha la Junta. Confía en que la Zona Franca deje de ser un consorcio inmobiliario para convertirse en un motor de captacaión de inversiones, al tiempo que espera que el representante político no sea un comisario político del PP y actúe con celeridad y transparencia.