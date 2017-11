POLÍTICA El PSOE critica a Kichi por incumplir las promesas que lo auparon a la Alcaldía La secretaria provincial, Irene García, anuncia que el partido seguirá con la misma estrategia en el Ayuntamiento de Cádiz

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ 20/11/2017 14:17h

Los socialistas gaditanos han concluido en un tiempo récord su proceso asambleario para la elección de los nuevos secretarios locales de las 55 agrupaciones que tiene el partido en la provincia. La militancia ha votado y designado en poco menos de dos semanas a los nuevos líderes municipales que estarán al frente de las agrupaciones locales durante los próximos cuatro años.

La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha hecho balance este lunes de este proceso interno que tiene lugar tras la celebración de los tres grandes congresos del partido (federal, regional y provincial) y ha destacado que se ha llevado a cabo con transparencia y participación. No ha querido entrar en la relación de los candidatos con el aparato del partido ni tampoco sobre la afinidad de éstos con el 'susanismo' o el 'sanchismo'. Según García, el resultado de las votaciones ha permitido la renovación del partido en 22 agrupaciones, lo que supone el 40% del total. En opinión de la responsable del PSOE en Cádiz se trata de un ejercicio de democracia interna que refuerza la imagen del PSOE y, a demás, presenta un partido cohesionado y unido.

La renovación, pese a todo, no ha sido posible en ciudades clave como Jerez y Cádiz, donde sus secretarios locales lograron imponerse a los nuevos aspirantes. Así, Mamen Sánchez, ganó la votación en la asamblea de Jerez por 159 votos, 15 más que su adversaria, la diputada provincial Isabel Armario, que obtuvo 144 Apoyos. En el caso de Cádiz, Fran González obtuvo la confianza de 185 militantes frente a los 116 militantes que votaron la candidatura de Blanca Flores. A partir de ahora se inicia la carrera hacia las elecciones municipales de mayo de 2019, donde estos secretarios locales serán decisivos en la estrategia para sumar votos y ganar la calle. De hecho, Irene García ha adelantado que en breve se constituirá el Consejo Territorial para la coordinación de la estrategia electoral de cara a las próximas municipales. Será el acalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el encargado de pilotar este nuevo organismo.

Los socialistas logran renovar el 40% de sus agrupaciones en la provincia

García ha señalado también que los secretarios locales no son necesariamente los alcaldables del PSOE para las municipales. En este sentido ha comentado que habrá un proceso de elección previos para la elaboración de las listas. La secretaria provincial confía en que el partido tenga a sus candidatos antes del verano de 2018. Así, el objetivo de la dirección del partido es ahora trabajar para recuperar las mayorías y ganar el voto perdido. La capital de la provincia se presenta como uno de los escenarios clave de esta batalla. García comentó que la estrategia del PSOE en Cádiz con el equipo de Gobierno de Podemos se mantendrá en los mismos términos, es decir, los socialistas seguirán reclamando al gobierno local la puesta en marcha de las promesas que hizo durante la campaña electoral. La secretaria provincial insiste en que el PSOE favoreció el cambio político en el gobierno municipal alentado por una serie de expectativas que, a día de hoy, no se han cumplido. Irene García ha lamentado que el gobierno que lidera José María González ofrezca debilidad y no cumpla con sus promesas en materia de transparencia, empleo, participación y políticas sociales.

Así, García ha destacado que la actuación del PSOE es correcta y, en su opinión, “el alcalde no puede tener queja del grupo socialista, ya que lo único que persigue es el cumplimiento de lo anunciado y se deje de lanzar cortinas de humo”.